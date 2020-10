Confirma AMLO robo de medicinas para cáncer, pero niega desabasto

Sobre el presunto robo de medicamento contra el cáncer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el hecho, que se avanza en las investigaciones, pero que ante el sigilo que se requiere no puede hablar más del tema.

“Nos costó trabajo conseguir estos medicamentos que trajimos de Argentina, y nos roban una bodega”.

En realidad, dio la impresión de que no es que no pueda hablar más del tema, sino que no tiene más información, o no le interesa el tema.

Afirmó que un mensaje para los padres de niños con cáncer es que constantemente están tratando de abastecer de estos medicamentos a los hospitales.

“No somos inhumanos, tenemos sentimientos, y sabemos lo que sufren las personas”.

Los adversarios, añadió, que están utilizando este tema para dar una imagen del gobierno, pero, afirmó, no son iguales, y por eso sus adversarios están molestos.

Agregó que antes se robaban el dinero de las medicinas, como ocurría con los fideicomisos.

Y siguió hablando de fideicomisos, y la “limpia” que están realizando; del combate a la corrupción, de la ayuda a los pobres.