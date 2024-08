Conductora de Grupo Caliente, acusada de violencia infantil

Up Next

Las y los representantes de los colectivos expresaron que no es congruente la imagen de Virginia Ramírez González con Grupo Caliente, ya que consideran que los valores institucionales de un corporativo que tiene hasta una fundación de ayuda para la niñez y otros sectores no corresponde con las acciones evidenciadas de la comunicadora.

“Por ello exigimos a las autoridades que juzguen con perspectiva de Infancia para garantizar la protección de los niños ante la violencia sin importar si el agresor es hombre o mujer; Los niños no deben ser usados como armas en los conflictos de los adultos, eso es maltrato infantil. Condenamos el maltrato, la discriminación y el clasismo que están sufriendo inocentes por parte de esta persona y expresamos la urgencia para que estos hechos sean investigados y las verdaderas víctimas queden protegidas de la violencia que sufren”, dijo.

“Aunado a todo lo anterior, Virginia Ramírez González, recientemente publicó un video en donde involucra a su hijo menor de edad en un tema de adultos luego de la separación de su expareja, a quien no le permite la convivencia sana con su hijo, y esto impacta en el sano desarrollo de la personalidad de los menores de edad con afectaciones irreversibles cuando los hijos son usados como arma de guerra”, aseguró Miguel Ángel Plata Mejía, presidente de MAAS Infancia Feliz.

Indicaron que involucrar a un niño en cuestiones de adultos es considerado violencia familiar de tipo psicológico lo cual que impacta en el sano desarrollo de la personalidad de los menores de edad, ya que los adultos no deben incluir a los hijos en los divorcios ni mucho menos hablar mal de ninguno de los progenitores.

