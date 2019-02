Con una mayoría social resulta fácil que venga un falso profeta: Aristóteles Núñez

En el modelo democrático que nos rige, el voto del ignorante, del flojo o del subvencionado vale lo mismo que del empresario o intelectual más exitoso del país, expresa el ex titular del SAT

Aristóteles Núñez, ex director del Sistema de Administración Tributaria (SAT), expresa que quien tiene una mayoría social resulta fácil que venga un falso profeta.

“Con una mayoría social así resulta fácil que venga un falso profeta, redentor, líder demagogo o mesiánico a gobernar un país”, añade.

“El escenario es perfecto, sólo basta apuntar a la primera corteza cerebral de los electores”, agrega.

Núñez señala que el “pueblo” decide con base en sentimiento y emociones, pero señaló que donde no hay oportunidades no cabe la racionalidad.

También señala que en una elección democrática el voto del ignorante vale lo mismo que el del empresario exitoso.

“En el modelo democrático que nos rige, el voto del ignorante, del flojo o del subvencionado vale lo mismo que del empresario o intelectual más exitoso del país. Por tanto si la sociedad es ignorante, ganará la ignorancia, si la sociedad es apática, ganará el impulsivo”, señaló.

Asevera que mientras la sociedad no haga conciencia el futuro no será halagador.

Menciona que es injusto culpar al Presidente Andrés Manuel López Obrador de lo que pasa hoy en día.

“No voté por AMLO, pero debo reconocer que he sido parte de una sociedad que no ha hecho lo suficiente para temer un mejor futuro y un mejor gobierno. Eso me hace responsable”, escribió en su cuenta de Twitter.

Hace énfasis en que muchos mexicanos no están preparados para el éxito, por lo que navegan en el conformismo y la inercia.

Núñez afirma que esta será su despedida de redes sociales, de las que dijo contaminan y son tóxicas.