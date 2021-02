Colosio Riojas víctima de ‘marranadas’ en su afán de hacerse de alcaldía de Monterrey

A dejarse de “marranadas” y a no “sacarle” a un “tiro limpio” en la contienda por la alcaldía de Monterrey, a la que aspira abanderado por Movimiento Ciudadano (MC), exigió Luis Donaldo Colosio Riojas al candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Francisco Cienfuegos.

El hijo de Luis Donaldo Colosio denunció el uso de la policía municipal para que se le hiciera entrega de una notificación administrativa en cuanto a que no cumple con el requisito de tener un año de residencia en la capital del estado de Nuevo León para gobernarla.

Colosio Riojas acusó a uniformados de comportarse de manera prepotente y amenazante.

Específicamente, que entraron por la fuerza a la colonia Brisas de Valle Alto, en la que vive, y que intimidaron a su familia.

“Es, justamente, en mi casa, en Monterrey, donde no han dejado de ejercer sus abusos y actos de molestia en contra de mis vecinos, de mi esposa, de mis hijos.

“Ya, Francisco Cienfuegos, saca tus tentáculos de Monterrey; no te pertenece; deja de utilizar al municipio como tu herramienta de guerra sucia.

“Te responsabilizo a ti, directamente, de todos estos actos y de la seguridad de mi familia; te recuerdo que el derecho a decidir sobre el destino de la ciudad lo tienen sus habitantes; no tú ni tus amigos, que lo único que buscan es mantener el poder político del grupo que encabeza tu compadre Rodrigo Medina.

“Ya no sean hipócritas y déjense de ‘marranadas’; no le saquen a un ‘tiro limpio’ en la contienda; no nos van a intimidar y, sobre todo, no van a ganar con guerra sucia lo que no pueden ganar en las urnas”, es el exhorto de Colosio Riojas a Cienfuegos a través de un video.