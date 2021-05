CJNG sentará sus reales en municipio michoacano de Aguililla

El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) sentará sus reales en el municipio michoacano de Aguililla.

“Pueblo de Aguililla, ya se acabó el sometimiento en que vivían; las amenazas, extorsiones y demás cosas que un pueblo libre no tiene que sufrir; no teman por reclamar lo que les corresponde, que es la libertad; el problema no es con el pueblo ni con el gobierno; es con las lacras que los están privando de su libertad.

“Hagan conciencia por toda nuestra gente del Limón, Charapo, Aguaje, Naranjo, Chila, San José, El Cajón y demás poblados que no pueden transitar libremente por las sabandijas; eso se terminó; no vine porque puedo; vengo porque voy a quedarme; ánimo mi gente; no los dejaremos solos.

“Por un Michoacán y Aguililla libre.

“Atte: Mencho”, se leía en una manta colocada en plena vía pública del municipio, el cual se disputan, desde hace meses, grupos criminales.

Específicamente, el CJNG y Cárteles Unidos.