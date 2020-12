Cavila el PES postular a Hipólito Mora a gubernatura de Michoacán

Fundador de las autodefensas de la entidad considera que la vía para solucionar sus problemas es a través de la política, no de las armas

En virtud de que ya ha demostrado su gran compromiso y convicción por defender a su gente, su tierra, su trabajo y las causas más nobles, Hipólito Mora, fundador de las autodefensas de Michoacán, podría ser postulado por el Partido Encuentro Solidario (PES) a la gubernatura del estado.

En ese tenor, el productor de limón consideró que la vía para solucionar los problemas de la entidad es a través de la política, no de las armas.

“Por ahí he escuchado, y hasta algunos amigos me han dicho, que es algo muy, muy difícil, lo que estamos emprendiendo ahora, pero, afortunadamente, me gustan los retos.

“Ahora se presenta la oportunidad de participar en la vida política; es lo mejor; estoy completamente seguro; es la vía por la que debemos luchar para darle solución a tantos problemas que tenemos en el estado, y no las armas; con las armas hay mucho dolor; hay riesgo; hay de todo lo malo”, hizo notar Mora, cuyo movimiento autodefensa trascendió fronteras y fue la expresión del hartazgo de la población ante la inseguridad y la falta de progreso.

Esto último, a decir de Eder de Jesús López García, presidente del PES en Michoacán.

“Es un gran luchador social que ya ha demostrado a los michoacanos su gran compromiso y convicción por defender a su gente, su tierra, su trabajo y las causas más nobles y justas, a pesar de las grandes adversidades y los grandes retos tan complejos, de los últimos años, en los que ha estado sumergido nuestro estado”, aseveró.