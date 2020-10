Caso omiso a plan de ex titulares de la Ssa para controlar pandemia

El Consejo Nacional de Salud hizo caso omiso a un plan de seis ex titulares de la Secretaría de Salud (Ssa) para controlar la pandemia de coronavirus.

“En atención a su escrito con fecha 30 de septiembre de 2020, con paquete en sobre amarillo, me permito informarle que con base al artículo 34 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud vigente, de acuerdo a las atribuciones de este Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud, no corresponde la atención de dicho documento.

“Por lo anterior, me permito devolver su escrito y sobre adjunto para que sea gestionado a la instancia correspondiente. Sin otro particular, reciba un saludo”, fue la respuesta del Consejo Nacional de Salud a los seis ex titulares de la Ssa vía María Eugenia Lozano Torres, su secretaria técnica.

“La gestión de la pandemia en México: Análisis preliminar y recomendaciones urgentes” llevaba por título el plan dirigido al secretario de Salud federal, Jorge Alcocer, y a Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.