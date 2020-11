Cámara Alta no tapará el sol con un dedo en caso de sobornos a ex senadores panistas

En videoconferencia con la Asociación Nacional de Empresarios Independientes, Ricardo Monreal dio a conocer que la Cámara Alta coadyuvará en el caso de los sobornos que ex senadores del Partido Acción Nacional (PAN) recibieron para apoyar la reforma energética.

“Yo estaré planteando a la Jucopo constituirse en una parte coadyuvante de la fiscalía general, dado que la comisión de delitos se dio en el Senado.

“Me da mucha tristeza decirlo, y no nos puede pasar desapercibido como institución”, hizo notar Monreal en su videoconferencia con la Asociación Nacional de Empresarios Independientes, la cual le hizo notar que “uno de los escándalos más recientes” en el país había involucrado a ex senadores.

En ese tenor, Monreal aseveró que difícilmente se puede tapar el sol con un dedo.

“No podemos tapar el sol con un dedo.

“No culpo a nadie; no adelanto juicios; no hago acusaciones, pero creo que el Senado no puede desentenderse de eventos de esta naturaleza y no podemos convertirnos en usuarios de la política de la avestruz”, puntualizó Monreal.