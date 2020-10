Calderón y Peña Nieto susceptibles de ser investigados, no así Fox y Salinas

En virtud de que han prescrito, los ex presidentes Vicente Fox y Carlos Salinas de Gortari no son susceptibles de ser investigados penal por posibles delitos derivados de actos de corrupción, no así Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

“Cuando a mí me plantean el tema de los ex presidentes, lo que digo es que en realidad se podría investigar a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto porque los delitos no han prescrito, no así a Vicente Fox o a Carlos Salinas de Gortari, porque los delitos ya se encontrarían prescritos”, estableció Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en el marco de un seminario de paz y violencia organizado por El Colegio de México.

Ante tal panorama, el responsable de la instancia dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se declaró por la conformación de una comisión de la verdad “para que la ciudadanía conozca los posibles actos de corrupción en los que pudieron participar los ex presidentes, aunque no puedan ser enjuiciados por los mismos”.