Calderón hace escarnio de contagios de funcionarios y morenistas

A través de un video, el ex presidente Felipe Calderón relaciona los contagios de funcionarios del gabinete y morenistas con un señalamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que “no robar y no traicionar, eso ayuda mucho para que no te dé el coronavirus”.

Mario Delgado, Yeidckol Polevnsky, Antonio Attolini, Gibrán Ramírez, Irma Eréndira Sandoval, Zoé Robledo, José Rafael Ojeda Durán, Rocío Nahle, Jorge Arganis Y Ricardo Sheffield y Arturo Herrera “desfilan” en la grabación del ex titular del Ejecutivo federal.

Calderón está siendo muy dado a señalar errores y desatinos de López Obrador.

Para tal efecto, el ex titular del Ejecutivo federal suele echar mano de las redes sociales.