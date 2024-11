‘Brilla Cuauhtémoc’ con Ale Rojo

Fructífera reunión en Palacio Nacional * Antes la Presidenta lanzó su paquete para combatir la carestía y la inflación

ERIC GARCÍA

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo una reunión con empresarios y servidores públicos para abordar la reactivación integral de Acapulco tras el paso de los huracanes “Otis” y “John”.

Sheinbaum Pardo indicó que el tema central para lograr que Acapulco salga adelante es el turismo.

“Me reuní en Palacio Nacional con servidores públicos, empresarias y empresarios para la reactivación integral de Acapulco, tras el huracán John. Consolidaremos el turismo entre todas y todos”, escribió en la red social X.

A dicho encuentro asistieron el empresario Carlos Slim; el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes; el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O; el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entre otros.

También acudió la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López.

Las pérdidas económicas para el sector turístico y de comercio después del impacto del huracán “John” en Acapulco se ubicaron en 22 mil millones de pesos, según Alejandro Martínez Sidney, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Acapulco.

Claudia Sheinbaum destacó en La Mañanera del Pueblo que el encuentro fue para preparar un programa integral para la reconstrucción y apoyo al Puerto de Acapulco, el cual fue golpeado por dos huracanes de categoría relevante.

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum resaltó que será hasta el mes de enero del 2025 cuando se presente, de forma detallada, el Plan Integral para Acapulco, el cual considera una inversión millonaria por parte de las autoridades estatales, la cual es independiente del apoyo que la iniciativa privada dará.

“Ahora estamos haciendo un Programa Integral para Acapulco en particular de una inversión en los próximos años de alrededor de 8 mil millones de pesos ¿Qué vamos a hacer con eso? Mejorar el servicio de agua potable y además elevar las plantas de bombeo para que no vuelva a ocurrir frente a una inundación que otra vez se echan a perder todas las bombas, caminos, se están mejorando puentes en todo el estado de Guerrero que quedaron dañados por el huracán y en particular en Acapulco”, destaca la Primera Mandataria.

En ese sentido, la Ejecutiva federal dio a conocer que el subsecretario de Turismo, Sebastián Ramírez, ha sido turnado para encargarse de lo relacionado con la reconstrucción e impulso del puerto ubicado en la Costa Chica de Guerrero, para con ello incentivar el turismo, mismo que dará un empuje a la economía local, tomando en cuenta los megapuentes y, claro está, las vacaciones decembrinas que están próximas a suceder.

“Necesitamos también el apoyo de la iniciativa privada no solamente para allá, hay mucho avance en la reconstrucción de hoteles, pero se requiere todavía más y necesitamos su inversión privada en muchos espacios de Acapulco, entonces ahí hay un equipo de trabajo en donde está Sebastián, pero está también Josefina, que es la secretaria de Turismo, Marcelo Ebrard, Lyndia (Quiroz) de Fonatur, en donde van a estar trabajando, además en un Programa de Desarrollo Urbano para Acapulco y un instrumento de desarrollo que lo tiene Fonatur en otros lugares del país que ahora lo vamos a llevar a Acapulco”, informó.

La reunión se realizó el pasado jueves 14 de noviembre y tuvo como fin comenzar a preparar dicho plan integral, en especial tras el paso de los huracanes ‘Otis’, en 2023, y ‘John’, que afectó al puerto en semanas pasadas.

“Consolidaremos el turismo entre todas y todos”, escribió la Presidenta.

En ese sentido, cobró relevancia la declaración dada por el empresario Carlos Slim, quien aseguró que a la fecha se han rehabilitado condominios, al tiempo que aseguradoras han pagado alrededor de 40 mil millones de pólizas con el fin de apoyar a la rehabilitación de los edificios afectados.

“No va a estar acabado todo para fin de año, pero el año que entra se va a acabar todo lo que sea necesario”, dijo.

TRABAJO INCANSABLE

La Presidenta no descansa, pues el pasado 27 de octubre viajó a Acapulco con el fin de evaluar las acciones llevadas a cabo para apoyar a la población tras el paso de los temporales. En dicha fecha, declaró que la emergencia quedaba oficialmente levantada, aunque esto no significó que se dejaran de lado las acciones para incentivar el turismo y, por supuesto, dar por concluida la rehabilitación de todo el puerto turístico.

Y recientemente, en la semana que finalizó, la Primera Mandataria y empresarios firmaron el Paquete contra la Inflación y la Carestía

El 12 de noviembre, la Ejecutiva federal anunció la firma del Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC), junto con integrantes de su gabinete y empresarios del sector privado, el cual busca fijar el precio máximo de 910 pesos en 24 productos de la canasta básica.

Sheinbaum Pardo compartió detalles tras la renovación del PACIC.

“Hoy tenemos una reunión con diversos empresarios; al ratito vamos a subir unas fotos, porque vamos a firmar nuevamente el llamado PACIC, que es para el control de precios de la canasta básica”, expresa Claudia Sheinbaum.

A través de su cuenta de X, la Presidenta compartió: “Firmamos el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) 2024-2025 con empresas productoras y comercializadoras de los 24 productos de la canasta básica”.

También añadió: “El compromiso es fijar el precio máximo en 910 pesos; esto representa 129 pesos de reducción respecto al acuerdo anterior, que fue de mil 39 pesos. Agradecemos esta importante colaboración en apoyo a la economía popular”.

El secretario De la O expresó: “La firma del PACIC, instruida por la Presidenta Sheinbaum, fue acordada con las empresas ya participantes del sector privado”.

“El PACIC ha evolucionado y mejorado desde su primera versión. La colaboración entre el gobierno, los productores y cadenas de distribución se enriqueció con la expedición de la Licencia Única Universal. Este anuncio contribuye a afianzar el ambiente no inflacionario en la canasta básica”, asevera.

“Es doblemente agradecido este esfuerzo que están haciendo todos y todas para poder mantener la economía popular, sobre todo la de aquellos que menos tienen, y evitemos también la presión inflacionaria”, expresa la Presidenta en su reto por combatir a la carestía y a la inflación.