Beneficiarios de fideicomisos seguirán recibiendo fondos, sin “aviadores”: AMLO

Los beneficiarios de fideicomisos no van a dejar de recibir fondos, éstos se seguirán entregando, pero sin “aviadores”, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los deportistas, los investigadores, escritores, cineastas, lo que manejaban, o se le atribuía al Conacyt, seguirán recibiendo fondos.

El Presidente expresó que se hará una revisión para saber con certeza si son quienes deben recibir el apoyo, y se entregue de forma directa sin intermediarios.

Todos ellos no requieren de tutela que les estén administrando lo que les corresponde, indicó.

Añadió que se requiere transparencia porque eran más de 100 fideicomisos fuera de control.

“Para que no haya aviadores, pero no significa que no nos importa la ciencia, la cultura, el deporte”, aseguró.