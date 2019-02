Barbosa, Armenta y De la Sierra van por candidatura a Puebla

Miguel Barbosa Huerta, ex candidato al gobierno de Puebla, y los senadores Alejandro Armenta y Nancy de la Sierra anunciaron las fechas y horarios de sus registros como precandidatos a la gubernatura de Puebla.

Por el lado del ex senador y ex candidato de la coalición Juntos Haremos Historia en los comicios pasados, Miguel Barbosa, el registro se llevará a cabo este viernes 22 de febrero en el Comité Estatal del organismo morenista, en punto de las 11:00 horas.

Asimismo, el senador Alejandro Armenta realizará su registro ante el Comité Estatal del mismo organismo político, el próximo domingo 24 de febrero, en punto de las 9:30 horas.

De igual manera, la senadora por el Partido del Trabajo (PT), Nancy de la Sierra, anunció que este viernes en punto de las 11:20 horas, se apersonará en el Comité estatal de Morena para realizar su registro a la candidatura por la gubernatura del Estado.