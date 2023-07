Autoridades capitalinas dejan en el olvido a comerciantes establecidos sobre avenida Tláhuac

Las otras víctimas de Línea 12 del Metro piden la renuncia de Fadlala Akabani * Mientras Claudia Sheinbaum derrocha recursos financieros en su recorrido por el país, Martí Batres solo ofrece 97 pesos diarios de indemnización

SABÁS HERNÁNDEZ

Comerciantes establecidos en Avenida Tláhuac afirmaron que seguirán las mesas de diálogo con el gobierno capitalino hasta obtener la indemnización planteada a Martí Batres, actual jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a quien le exigen la renuncia inmediata del secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani, por burlarse de ellos y menospreciarlos.

Con solo 97 pesos diarios, el Gobierno de la Ciudad propuso indemnizarlos, pero existe inconformidad, pues esa cantidad es extremadamente baja, en comparación con lo que han perdido los locatarios, desde que colapsó la Línea 12 del Metro, donde murieron 26 personas.

Los afectados plantearon que los 97 pesos diarios, que le ofrece la ciudad, es igual al gasto que genera la compra de un kilo de huevo y un litro de aceite al día, por lo que dicha cantidad englobada en 96 mil pesos resulta insuficiente y raquítica ante el quebranto de sus establecimientos.

“Realizamos esta protesta pacífica para aclararle al nuevo jefe de Gobierno, Martí Batres, que no somos delincuentes, somos víctimas, como tales nos deben tratar, no con el desprecio y la soberbia de Ricardo Ruiz, nuevo secretario de Gobierno, y de Fadlala Akabani, secretario de Desarrollo Económico, de quien pedimos su renuncia”, dijo Alina Vázquez, una de las comerciantes afectadas.

La siguiente vía podría ser el amparo contra la Gaceta del Gobierno de la Ciudad, ya que no todos los comerciantes quedaron inscritos en la convocatoria que hizo la administración local para indemnizarlos.

TEÓFILO BENÍTEZ, AL RESCATE

Por ello, señalaron que buscan al asesor legal, Teófilo Benítez Granados, para que los pueda asesorar y confían en los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, que no están sometidos al capricho de las autoridades de este país, y mucho menos de los gobernantes de esta ciudad.

“No queremos ir por la vía larga, no tenemos tiempo; si no se soluciona como corresponde, los comerciantes se van a ir y van a perder su patrimonio,” puntualizó.

Respecto a la renuncia de Abdala Akabani, los comerciantes criticaron su actitud arrogante e indiferente para tratar de resolver el tema.

Además, criticaron el derroche de recursos de la ex jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en su “actual campaña por todo el país”, pese al desastre que dejó en la Línea 12 y los graves problemas económicos por la extensa y tardada reconstrucción que tiene a la mitad del Metro inoperante.

“Somos las otras víctimas de la Línea 12 del Metro. Algunos lo hemos pedido casi todo, otros sobreviven de ahorros, de préstamos, Claudia Sheinbaum, nos dejó en el olvido, fuimos hasta su casa para buscarla cuando era jefa de Gobierno y nos recibieron con granaderos y nos golpearon”, expuso.

Los comerciantes cuestionaron que la aspirante de Morena a gobernar este país, ahora lleva una vida de lujos y comodidades, de viajes, comidas en restaurantes y gastos excesivos en campaña para su propaganda.

Pusieron como ejemplo las 340 bardas contradas por Sheinbaum para su campaña, avenidas como Taxqueña y Tláhuac con un costo superior al millón 700 mil pesos, cifra que representa casi los dos tercios del presupuesto autorizado por Morena para sus corcholatas de 5 millones.

“Y a nosotros nos quieren dar solo 96 mil pesos por dos años de sufrimiento, carencias, hambre y dolor. Somos comerciantes establecidos, muchos con 40, 30, 20 y 10 años sobre Avenida Tláhuac”, aseguró la comerciante.

INDIGNACIÓN

El bloqueo sobre avenida 20 de Noviembre es reflejo de la indignación causada por el anuncio de Martí Batres, respecto a que sólo dará 96 mil pesos, equivalentes a 97 pesos, por dos años de quebranto económico a sus negocios, lo cual es una cifra que no corresponde con la realidad y nada resuelve el perjuicio causado por el accidente responsabilidad única del gobierno.

“A poco los hijos de Martí Batres viven con 97 pesos diarios o él, a poco Sheinbaum viaja por todo el país para promocionar su imagen hipócrita con 97 pesos, pues no”.

Aclararon que ellos no son los causantes de la tragedia, sino víctimas de la mala organización, para llevar a cabo los trabajos y no afectar a los comerciantes, que sufrieron además de la pandemia, un golpe contundente con el cierre del servicio de la Línea 12, que a muchos los dejó al borde del colapso financiero.

“Seguimos sin venta de producto, estamos quebrados, muchos viviendo de ahorros y préstamos, pero no lo que el gobierno debería aportar, que es una indemnización razonable y no la miseria, que no resuelve nada, nosotros, las otras víctimas de la Línea 12, somos los olvidados, los desplazados por el gobierno” aseguraron.