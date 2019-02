Arropan diputados a Yalitza Aparicio

Con un cántico en lengua indígena y deseos de que gane el Oscar en la categoría de mejor actriz, la Cámara de Diputados hizo un reconocimiento al trabajo de Yalitza Aparicio y exhortó a los tres niveles de gobierno a promover políticas y medidas para prevenir y erradicar la discriminación, en todas sus expresiones, en el país.

En el acto, los legisladores olvidaron los colores partidistas para destacar la labor de Aparicio y condenar las expresiones discriminatorias que ha sufrido la protagonista de la película “Roma”, de Alfonso Cuarón.

En un punto de acuerdo avalado en votación económica, el pleno exhortó al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) a generar un programa de concienciación para combatir la discriminación por origen étnico, del que son víctimas quienes desarrollan actividades artísticas, deportivas, culturales y, en general, en todos los ámbitos de la vida social.

Además, pidió al Conapred que en coordinación con la secretarías de Educación Pública y de Cultura impulsen el respeto a la diversidad étnica del país en los espacios donde se desarrollan dichas actividades.

Desde la máxima tribuna, y arropada por diputados de las diversas bancadas, la diputada María Roselia Jiménez Pérez, del Partido del Trabajo (PT), deleitó al pleno con un cántico en su lengua originaria: Tojolab’al.

Expresó su solidaridad, respeto y admiración a Aparicio, quien ya es reconocida internacionalmente por la actuación en la película “Roma”, y confió en que ganará, “pésele a quien le pese”, el premio Oscar a la mejor actriz.

La legisladora reprobó las expresiones racistas que algunos actores y actrices han hecho contra Aparicio y advirtió que quienes así se han conducido ignoran que, por mandato constitucional, la discriminación no puede darse.

Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Eduardo Zarzosa Sánchez condenó los comentarios del actor Sergio Goyri contra la protagonista del largometraje “Roma”, a quien expresó el apoyo de los legisladores.

“Desde aquí le queremos decir a Yalitza Aparicio que no está sola, que cuenta con el apoyo de todos nosotros y que desde aquí le mandamos un aplauso de reconocimiento y más allá de que obtenga algún Oscar o no”, indicó.

Beatriz Dominga Pérez López, de Morena, aseguró que en México existe racismo y discriminación contra pueblos y personas indígenas.

Así lo refleja, dijo, un estudio presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Conapred, que señala que al menos 56.5 por ciento de los hombres y 51.3 de las mujeres declaran haber sido discriminadas por su apariencia.

Además, lamentó que Goyri “mostró el nivel de clasismo y discriminación que existe en nuestro país, sin embargo, este no es el primer caso de discriminación por origen étnico”.

Recordó que en 2015, Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), en una conversación, se burló de los pobladores de una comunidad indígena.

Dijo que su bancada reconoce el trabajo de Aparicio, “orgullosamente indígena, mexicana, oaxaqueña y con sangre triqui-mixteco”, a quien le envío un abrazo fraterno.

Del Partido Acción Nacional (PAN), Dulce Alejandra García Morlan resaltó que de la heroica ciudad de Tlaxiaco es Aparicio, mexicana e indígena oaxaqueña que hoy tiene una nominación al Oscar.

“Lo esperado debería ser que todos nos sintiéremos orgullosos de que por primera vez una indígena mexicana tiene una nominación de esta envergadura. Sin embargo, y sorpresivamente, la reacción de muchos mexicanos y mexicanas ha sido lo contrario”, reprochó.

De Morena, Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, condenó los actos discriminatorios contra las personas indígenas, como los comentarios de Goyri, y también de Gabriel Quadri, quien señaló que si no tuviéramos que cargar como país a los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, seríamos una nación en desarrollo y en potencia.

Por Encuentro Social, Ricardo de la Peña Marshall celebró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador haya presentado el Programa Nacional de Pueblos Indígenas, que tiene como objetivos fundamentales fortalecer los procesos de autonomía y formas de organización propias, amén de manifestar a favor del reconocimiento al trabajo de Aparicio.