Arremete AMLO contra el ITESO “Nos cuestiona porque hablamos de la prensa conservadora, de la prensa fifí”

Niega el presidente Andrés Manuel López Obrador que su gobierno apoye a grupos que atacan en redes sociales a sus críticos, como dice el estudio del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) de Guadalajara, según el cual existe una estrategia orquestada para atacar a medios informativos críticos.

El presidente afirmó: “Qué bueno que salió el estudio de esta universidad, pero no es cierto que haya un grupo promovido por nosotros para defendernos en contra de los que nos cuestionan o nos critican, además con derecho, porque es legítimo, nosotros no tenemos bots“.

En respuesta a pregunta de un reportero en la conferencia mañanera, el presidente arremetió contra lo que llama el conservadurismo y la prensa ‘fifí’: “Por eso también mi cuestionamiento a la prensa fifí porque son conservadores con apariencia de liberales, son especialistas en la simulación, ahora resulta que este estudio nos cuestiona porque hablamos de la prensa conservadora, de la prensa fifí“.

Insistió López Obrador: “¿Saben cuál es la verdadera doctrina de los conservadores? la hipocresía, todo lo que ellos hacen, piensan que lo hacen sus semejantes, eso es característico del conservadurismo, cuando las guerras sucias, se acuerdan de aquellos videos del populismo pues ya hay información de que sí estaban financiados por el conservadurismo, bueno, me van a obligar ya ni modo, me cuesta mucho trabajo a mi, les voy a entregar el estudio, se los voy a entregar. ¿Se acuerdan? Es un documental, el populismo en el mundo, segundo capítulo de Argentina con Perón, el populismo en Venezuela y el populismo en México con ya saben quién“.

“A lo mejor aquí ya no los van a pasar pero les recomiendo que los vean pues ya se probó que fue financiado por un grupo, aquí del País, se pagó a una empresa para hacerlo entonces que conste eh, que ustedes lo plantearon“.

López Obrador afirmó que nunca le faltará el respeto a los medios y mucho menos a perseguir a nadie, aunque sí ejercerá su derecho de réplica.

“No, el que nada debe nada teme. ¿O ustedes se sienten de la prensa fifí? Este es otro asunto, además lo dije el lunes, es muy interesante el debate, o sea, fuera máscaras, nada de que soy independiente, soy objetivo, soy profesional, no tengo partido, no represento a nadie, no, además es mejor decir yo tengo esta postura y nosotros ejercer nuestro derecho de réplica”.

“Malo sería si de parte del Gobierno hubiese una actitud de persecución, esto que salió a denunciar el periódico Reforma, que por una deuda o supuesta deuda de 20 mil pesos se le está hostigando porque no nos gusta lo que escriben, se pasaron, o sea, fue demasiado, nosotros no vamos nunca a faltarle el respeto a los medios, mucho menos a perseguir a nadie, a coartar la libertad de expresión, de manifestación de las ideas, lo único es que sí vamos a ejercer nuestro derecho de réplica, y es interesante que haya este debate, que se dé esta polémica porque así yo creo que todo mundo actuamos con mayor responsabilidad, todo mundo“

Este martes la revista Proceso publicó un estudio de Signa_Lab, laboratorio de investigación del ITESO -Universidad Jesuita de Guadalajara- en donde se concluye que a partir de las descalificaciones del presidente López Obrador en contra de “la prensa fifí”, se orquestó una estrategia de ataques y ridiculización en las redes sociales en contra de los periodistas y los medios que lo han cuestionado.