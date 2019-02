Apuesta Monreal a mayoría calificada para sacar avante Guardia

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, confió en lograr la mayoría calificada para que el jueves de la próxima semana se apruebe la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional.

En conferencia de prensa conjunta con el presidente de la Jucopo en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, el legislador de Morena refirió que la negociación “está difícil” porque “cada voto pesa y aquí no se compra nada”.

Luego de anunciar que las bancadas de todos los partidos en ambas cámaras llegaron a acuerdos unánimes sobre la integración de las cinco comisiones bicamerales del Congreso, confió en la sensatez y cordura de los legisladores para llegar a consensos.

Recordó que es en el Senado donde se realiza la negociación, la cual, dijo, “no está fácil”, y ofreció plena voluntad de diálogo y actitud de respeto hacia todos los legisladores, quienes pueden presentar sus propuestas de forma individual, por grupo parlamentario o por bloque.

Monreal Ávila se dijo dispuesto a escuchar a todos los que tengan puntos de vista diferentes sobre el tema siempre y cuando sean sensatos; “no estamos en miel sobre hojuelas”, describió.

Comentó que en todos los partidos hay gente honesta que tiene puntos de vista diferentes y que hay que convencerlos; “en Morena mismo tengo discusión y no me asusta decirlo, pero vamos a salir unidos”, abundó al reconocer que le faltan votos para construir la mayoría calificada.

El legislador morenista recordó que conforme a un acuerdo establecido por el propio Senado se espera que este viernes se presente la contrapropuesta de los partidos de oposición para discutirla entre sábado y domingo, a fin de aprobar el dictamen en comisiones el próximo lunes.

De resultar así, previó, el martes próximo entraría para primera lectura, y el jueves en segunda lectura para su aprobación, si es que se consigue la mayoría calificada.

Afirmó que se trabaja de manera intensa en la negociación con senadores de todos los partidos, aunque rechazó tajantemente la propuesta de aprobar de manera paralela las leyes secundarias; “eso no se puede”, hizo notar.

Empero, Monreal Ávila se dijo, incluso, dispuesto a firmar las iniciativas de algunas de las leyes para dar sustento a la reforma constitucional siempre que no riña con la propia Carta Magna.

Sobre el tema, Monreal aseveró que de acuerdo con encuestas, más de 80 por ciento de la población respalda la creación de la Guardia Nacional “y por ello existe el empeño de dotar al presidente de la República de este instrumento”.

En su oportunidad, el diputado Mario Delgado dijo que en San Lázaro, los legisladores están listos a estudiar el dictamen que les devuelva el Senado y, en caso de contener cambios sustanciales, construir las mayorías que hagan falta.

Además, refrendó su pleno respaldo a la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador y que “quienes se oponen hoy a la militarización fueron los que ayer militarizaron al país”.

En todo caso, aseguró que “no tenemos un Ejército golpista” y que la creación de la Guardia Nacional es sólo una de las estrategias del plan de paz del gobierno federal.