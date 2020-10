Aplicarán 36.4 millones de dosis de vacuna contra la Influenza

Este año, el sector Salud aplicará 36.4 millones de dosis de vacunas contra la Influenza, más de 4 millones más que en periodos anteriores, informó Miriam Esther Veras, directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia.

El periodo de vacunación comprende del 1 de octubre al 31 de diciembre.

Los grupos primordiales que deben recibir la vacuna son los de seis meses a menores de cinco años, mayores de 60 años y embarazadas.

El motivo de la vacunación, señaló, no es para que las personas no se enfermen, sino para que si se enferman no lleguen a ser casos graves, y puedan fallecer.

El programa está focalizado en grupos de riesgo, expresó, como las personas que padecen comorbilidades ya descritas por la epidemia de Covid-19.

Aun cuando una persona se haya ya enfermado de Influenza la recomendación es que de cualquier forma se vacune.

Durante la presentación del programa hicieron una muestra de vacunación inyectando a los funcionarios, incluyendo al doctor López-Gatell.

El gasto realizado por el Gobierno Federal en la adquisición de vacunas asciende a alrededor de 1 mil 800 millones de pesos, afirmó la doctora Veras.