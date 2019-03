Aplazan diputados declaratoria de constitucionalidad de Guardia Nacional

La Cámara de Diputados aplazó la declaratoria de constitucionalidad de la Guardia Nacional en espera de que lleguen las notificaciones oficiales de los congresos locales que aprobaron la reforma constitucional en esa materia.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, informó que tienen que llegar los comunicados oficiales de los congresos estatales, y “todavía no nos llegan los 17; entonces, pues si llegan, se haría declaratoria; si no, pues ya no tenemos prisa, la verdad”.

Indicó que por lo pronto van a hacer la declaratoria de la reforma para la extinción de dominio, ya que se tienen más de 17 notificaciones de los congresos de los estados, “y lo de Guardia esperaríamos la semana que entra”.

Delgado Carrillo explicó que la Cámara de Diputados necesita como mínimo 17 confirmaciones de que se aprobó en los legislaturas locales y se tiene que hacer una declaratoria de constitucionalidad ante el pleno, luego la manda al Senado, que “tiene que hacer lo mismo, y posteriormente se envía al Ejecutivo, y el Ejecutivo procede a su publicación”.

“Entonces vamos a estar al pendiente el día de hoy para ver si hoy mismo la podemos hacer; y si no, la semana que entra”, reiteró el legislador federal de Morena.

Agregó que lo que está claro es que no van a precipitar las cosas, “hoy el presidente la República decía en la mañana pues que él ve muy bien que cada vez más congresos estatales se están sumando de manera unánime, entonces también eso cuenta, es un factor que cuenta porque le da más legitimidad a la Guardia en todo el país”.