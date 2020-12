Anuncia AMLO que impulsará cultivo de maguey en Oaxaca

Al exaltar la calidad del mezcal que se produce en Oaxaca, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en este estado que impulsará el cultivo de maguey a través del programa Sembrando Vida.

Durante su gira de trabajo por Oaxaca, el Mandatario federal inauguró el camino rural de Santa Ana, reforzando las vías comunitarias con calidad.

López Obrador destacó que en regiones como Miahuatlán se produce un “exquisito” mezcal con calidad de exportación, y que incluso su demanda es alta en Europa.

Se trata, indicó, de fortalecer la economía desde abajo.

“Con la gente y que con el tiempo logremos el sueño de hacer realidad el que la gente que quiera irse, se vaya por gusto no por necesidad, que quien quiera migrar lo haga porque quiere ir a conocer otras tierras, pero no por necesidad, que pueda trabajar donde nació, donde están sus familiares, sus culturas”, añadió.

Durante el evento, el Presidente estuvo acompañado del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat.

Con estas acciones, señaló el gobernador, se subsana una omisión histórica que tuvo el Gobierno Federal con estas regiones de México.

Mientras en otras zonas del país se habla de la llegada del Metro o del Tren Suburbano, en Oaxaca, se habla de construcción de estos caminos, agregó Murat.

López Obrador destacó la construcción el camino rural de Santa Ana.

“Es admirable que se haga esta obra y que el presupuesto quede en las mismas comunidades, porque aquí se da el trabajo y se reactiva el comercio y la economía.

“Esta obra tiene un efecto multiplicador. Se hace el camino para comunicar a la cabecera municipal, se da empleo y se reactiva la economía”, afirmó.

DESTACA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

El Presidente López Obrador también destacó la organización comunitaria del estado gobernado por el PRI.

“No es fácil de aplicar esto mismo en otros municipios del país, porque no hay la organización comunitaria, no existen los gobiernos de Usos y Costumbres, no existe el tequio, la ayuda mutua, lo que hay en Oaxaca, que han conservado por siglos”, dijo.

“Esto es algo excepcional, es como una gran isla en el país y en el mundo, es algo único”.

Señaló que conservar este tipo de organización es porque en Oaxaca no se privatizó la tierra, pues la mayor parte es comunal, lo que no ocurre en otros estados.

En Oaxaca, aseguró, el 85 por ciento del territorio es comunal, el 10 por ciento es ejidal y el 5 por ciento restante es pequeña propiedad.

Resaltó que de Oaxaca son originarios dos Presidentes de la República que llevaron a cabo reformas agrarias profundas: Benito Juárez y Porfirio Díaz.