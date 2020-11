Ante inundaciones en Tabasco se soltó la “politiquería”: AMLO

Ante la situación de emergencia que enfrenta Tabasco por la inundaciones a causa de intensas lluvias, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la población no dejarse manipular con versiones engañosas, pues por ser “temporada electoral, hay mucha politiquería”.

“Tengan confianza, se les va a atender a todos y no se dejen manipular porque como hay temporada electoral, hay mucha politiquería, ahí están los que quieren los cargos”, dijo durante su segundo día en el estado, antes de regresar a la Ciudad de México en vuelo comercial.

“Como ya le salió carne al hueso ya andan ahí hasta repartiendo despensas, queriendo quedar bien con la gente. Ya eso ya es historia, eso ya no funciona, nosotros tenemos como gobierno la obligación de apoyar a todos los ciudadanos, a todos”, añadió.

López Obrador suspendió este sábado su gira de trabajo por Nayarit y Sinaloa para trasladarse a Tabasco.

El Presidente hizo un recorrido por la Plaza de Armas de Villahermos, y luego informó que por las inundaciones han fallecido cinco personas.

También dijo que la presa Peñitas está bajando su nivel.

“Hay problemas en Macuspana, en Centla, pero ya están la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina apoyando; no se va a dejar de apoyar a los damnificados”, señaló.

Reiteró a los tabasqueños tener confianza.

“Tengan confianza, yo nunca les voy a mentir, acuérdense de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

“Nadie se va a quedar en el desamparo, nadie se va a quedar sin recibir un apoyo, una ayuda y que tengan confianza que nosotros estamos gobernando para el pueblo”.