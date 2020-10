AMLO mal asesorado e informado en tema de energías renovables

Armando Guadiana, senador del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dijo ver a un presidente Andrés Manuel López Obrador mal asesorado e informado en el tema de la suspensión del decreto que formuló la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre las energías renovables.

Específicamente, que no tiene por qué cambiar la Constitución.

“Se me hace que algunos asesores que tiene el presidente, o no lo asesoran bien o no le informan bien, pero no tiene para qué cambiar nada de la Constitución.

“Es una suspensión, solamente, lo que acaba de aprobar la Suprema Corte”, refirió Guadiana en su calidad de presidente de la Comisión de Energía de la Cámara Alta.