Alianza Federalista llevará a la SCJN desaparición de fideicomisos

Con el argumento de que conllevaría un uso discrecional de casi 70 mil millones de pesos, específicamente, que se les dé un uso político-electoral, la Alianza Federalista convino llevar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el tema de la desaparición de fideicomisos.

“En específico, lo que vamos a plantear es una ruta compartida en la que cada estado vamos a ir con una controversia constitucional para atender un acto muy específico; lo que vamos a combatir es la concentración que está intentando hacer el gobierno federal de 68 mil millones de pesos que estaban en esos fideicomisos y que hoy los están convirtiendo en lo que técnicamente se llama producto o aprovechamiento; qué significa en automático, que ese dinero se convierte en recurso excedente, y eso significa discrecionalidad, es decir, con los recursos excedentes puedes hacer lo que quieras; ese es el acto que vamos a combatir.

“Literalmente es un agandalle; hay reconcentración de todos estos recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; cada quien tiene una visión de la afectación; lo que hay que decir, con toda claridad, es que esta eliminación de los fideicomisos es otra agresión más en contra del federalismo; se confirma la dinámica de reconcentración de facultades, de competencias y de recursos, con el parapeto del combate a la corrupción, de la austeridad, de la transparencia; en realidad, lo que buscan es generar una discrecionalidad política para manejar estos recursos hacia un año eminentemente electoral que es el 2021.

“No somos los estados los que estamos pidiendo el recurso; no somos los estados los que, directamente, estamos siendo afectados; indirectamente estamos siendo afectados, pero muy especialmente han sido los usuarios; yo sí quisiera dejar algo muy claro, porque después le damos muchas vueltas; este recurso que está concentrando el gobierno central no quiere que se le dé seguimiento hacia dónde se va a aplicar; estamos hablando de casi 70 mil millones de pesos; en pocas palabras, lo quiere utilizar con fines político-electorales; es de todos conocido que es para eso que lo quiere y no saben ni cómo ocultar esta situación”, establecieron Enrique Alfaro, Javier Corral y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernadores de Jalisco, Chihuahua y Tamaulipas tras la reunión privada de la Alianza Federalista, misma que aglutina a 10 mandatarios estatales de oposición, en Aguascalientes.