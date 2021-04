Actor Alfredo Adame habla de ‘chingarse’ 25 mdp por competir por diputación (AUDIO)

El actor Alfredo Adame no vacila al asegurar, en un audio, que se va a “chingar” 25 millones de pesos de los 40 (millones de pesos) que recibirá por competir, abanderado por Redes Sociales Progresistas (RSP), por una diputación federal.

“Están muy seguros que la voy a ganar y me los puedo chingar; les gané la alcaldía la vez pasada; nada más que me la robaron; ahora te voy a decir cuál es el pedo; los dueños de este partido son Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard y Elba Esther; Marcelo es el próximo presidente; por qué crees que me fui con ellos; yo ya sé toda la historia.

“¿Por qué crees que necesito caballos de batalla ganadores? Nos dan 40 millones de pesos; de esos 40 millones nos chingamos 25, y esos son los negocios; por qué; no va a llegar a la mayoría en la cámara.

“Entonces necesitan agarrar cabrón de RSP para que meta lo más posible; la diferencia serán 11 diputados, entonces, de RSP van a sacar esos diputados para sacar esa diferencia de 256 en la Cámara”, se escucha decir a Adame en el audio.