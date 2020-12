Alfonso Durazo, el pluripartidista, ya es “Verde”

A Alfonso Durazo ya sólo le faltan el PES, PT y Redes Sociales Progresistas para recorrer la gama completa partidista de México. Esta mañana visitó el chaleco del Partido Verde que lo buscó para proclamarlo su candidato a gobernador de Sonora.

Por hoy, el ex secretario particular de Luis Donaldo Colosio, milita en Morena, pero antes estuvo en el PRI, PAN y PRD.

En encuentro con el secretario General, Omar Francisco Del Valle Colosio, el morenista explicó que su objetivo al hacer alianza con el PV es “construir juntos un proyecto de verdadero cambio y lograr que Sonora se convierta en un Estado más incluyente, justo, competitivo, y sustentable, además de facilitar un oasis de oportunidades para las próximas generaciones”.

Por su parte, el Partido Verde revelo que en el encuentro con el ex secretario particular del Presidente Vicente Fox y ex de Seguridad y Protección Ciudadana en el gobierno del Presidente López Obrador, que Entre los temas más recurrentes se habló del desarrollo sustentable y el rescate al espacio público. Sonora se debe convertir en una zona de convivencia sin importar la condición económica que apunte hacia la cohesión social que tanta falta le hace a nuestro Estado”.