Ahora da positivo a coronavirus senador morenista Daniel Gutiérrez Castorena

Daniel Gutiérrez Castorena, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), se sumó a la lista de senadores que da positivo a coronavirus.

“A través de este medio les comunico que el día de hoy me notificaron que he dado positivo a Covid-19, no he presentado ningún síntoma.

“Continuaré con mis actividades legislativas a distancia y cumpliendo con el aislamiento que recomiendan las autoridades de salud”, estableció Gutiérrez Castorena vía Twitter.

Al igual que el senador morenista, la priísta Claudia Anaya, la emecista Verónica Delgadillo y las panistas Josefina Vázquez Mota y Guadalupe Saldaña dieron positivo a coronavirus, enfermedad que cobró la vida de su par Joel Molina Ramírez.