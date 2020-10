Ahora, AMLO reta a Frenaaa a llenar varias veces el Zócalo

Refiriéndose al movimiento del Frente Nacional AntiAMLO, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las inconformidades son normales porque hay una transformación, que ahora deben llenar varias veces el Zócalo y que truquearon fotografías.

El Presidente mostró una gráfica sobre el nivel de aprobación en donde pasó 59 a 62 por ciento. Mientras que los inconformes se redujeron.

Expresó que mandará a poner unas enramadas para que los líderes de Frenaaa cuelguen unas hamacas.

Señaló que se publicaron fotografías “truqueadas” de los asistentes a la manifestación del sábado que, dijo, casi llenaron la mitad o menos del Zócalo.

Mencionó que hay dos o tres sacerdotes de la Catedral que apoyan a Frenaaa.

Ahora dijo que el Zócalo lo tienen que llenar varias veces y sin violencia.

Reiteró que si el pueblo dice que se vaya, “pues, adiós, a Palenque”.

“Por encima de la ley está el pueblo, está la democracia”, afirmó.

“Yo no soy un ambicioso vulgar”.

El Presidente dijo que periódicos como el Financial Times, que en un editorial afirmó que es el próximo mandatario “dictatorial” de América, deberían pedir disculpas por no criticar el modelo anterior, y no han hecho autocrítica.