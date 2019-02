Agradece Calderón disculpa de López Obrador

Tras aceptar las disculpas del Presidente Andrés Manuel López Obrador por fustigar que trabajara para una empresa privada, Felipe Calderón Hinojosa aseguró haberse desempeñado legalmente y con ética.

“Agradezco la disculpa del Presidente @lopezobrador_. Reitero que he actuado con rectitud no sólo legal, sino ética en éste y en otros casos que tienen que ver con mi trabajo y mi previa responsabilidad. Refrendo mi disposición a dialogar sobre éste y otros temas importantes”, refirió el ex titular del Ejecutivo federal.

Ello, vía Twitter.

Por otra parte, Calderón puso énfasis en que si lo correcto fuese no trabajar para ninguna (empresa privada), “¿de qué viviría un presidente honesto?”.

“Potenciales conflictos de interés se evitan con el plazo de ley. No resolvería el no laborar para empresas extranjeras, puesto que sobre las nacionales el gobierno tiene incluso mayor poder. Y si lo correcto fuese no trabajar para ninguna, ¿de qué viviría un presidente honesto?”, hizo notar el ex titular del Ejecutivo federal por la ya citada red social.