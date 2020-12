Afirma AMLO que no le preocupa el cierre de 1 millón de negocios

Describe que todo va bien en consumo, empleo, alimentos; no hay carestía, no hay devaluación, no hay deuda, no hay más impuestos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no le preocupa el dato del Inegi de que de 2019 a la fecha hayan cerrado más de 1 millón de negocios.

Expresó que la información que tiene es que no se ha caído el consumo.

“No se nos ha caído el consumo, estamos recuperando los empleos, no tenemos escasez de alimentos, no hay carestía de la vida, no hay devaluación del Peso, no nos hemos endeudado, no han aumentado los impuestos”, aseguró.

Reiteró que la gasolina vale menos hoy que el 1 de diciembre de 2018, cuando tomó posesión.

“Ahí vamos avanzando”, señaló.

Lo más difícil, lo más triste, que nos estamos aplicando a fondo, es lo de la pandemia, añadió.

“Estoy optimista”, insistió. “La fórmula que están aplicando contra las crisis está dando resultados.

Por enésima vez expresó que en cuatro meses se perdieron 1 millón 450 mil empleos formales. “Pero llevamos recuperados como 560 mil”.

Adelantó que ya tiene el resultado de noviembre sobre las remesas recibidas de mexicanos en Estados Unidos, que crecieron 12 por ciento, más de 40 mil millones de pesos.

“Récord”, festejó.