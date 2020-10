Acusan a Conagua y a la CILA de vaciar agua del Río Conchos para dársela a EU

Ante el rechazo de sus pares de Chihuahua de cumplir con su aportación, agricultores de Tamaulipas acusaron a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) de tomar agua del Río Conchos para entregársela a Estados Unidos.

“El agua que se le entrega a Estados Unidos sólo debe de ser de los seis ríos afluentes al Río Bravo, y sólo en una tercera parte; ¿qué están haciendo Conagua y la CILA? Están tomando el 100 por ciento del Río Conchos para entregársela a Estados Unidos; ¿por qué lo hacen?, porque se le olvida ejercer la autoridad y permitir acciones como La Boquilla.

“Se nos otorgó una suspensión definitiva para que no se le entregue agua a Estados Unidos hasta que no se haga la contabilidad y no se le entregue el 100 por ciento del agua de las concesiones a Chihuahua.

“Sin embargo, la Conagua y la CILA están violando esta suspensión porque ya le han entregado agua a Estados Unidos del 100 por ciento del Río Conchos y están viendo de dónde tomar agua olvidando que existe una claridad en el tratado para hacerle las entregas para que no se moleste el país vecino del norte”, estableció José Luis Carrasco, abogado de los agricultores de Tamaulipas.