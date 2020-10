A Madero lo golpearon porque no tenía una “mañanera”, afirma el Presidente

López Obrador pide a sus seguidores no caer en provocaciones de los Frenaaa 1 y 2

El Presidente Andrés Manuel López Obrador habló de por qué él a diario replica a los medios de información, sobre todo a los impresos, y puso de ejemplo a Francisco I. Madero que, afirmó se lo acabaron porque no tenía una “mañanera”.

Negó que no es cierto que no haya libertad de expresión.

“Nos insultan, como insultaron al Presidente Madero, pero nosotros estamos informado al pueblo de esta reacción conservadora”, indicó.

Resaltó que Madero fue un “hombre bueno, bueno, bueno, bueno” que fue asesinado de manera informe, junto con su hermano, no tenía posibilidad de contar con una “mañanera”, lo pusieron contra la pared, y a golpearlo, y a golperarlo y a golpearlo.

“Él no tenía cómo, crearon algunos periódicos, pero no pudo contra toda la prensa porfirista”, agregó.

Ante la pregunta de qué opinaba sobre la confrontación de sus seguidores con los manifestantes en el Zócalo, pidió a sus seguidores no caer en provocaciones.

Expresó que el Freenaaa 2 es un poco más exquisito, aunque son las mismas ideas conservadoras, que es posible que ya vayan a instalarse también en el Zócalo, aunque son algo diferentes.

Aseguró que el conservadurismo en el mundo es un movimiento mundial, hace los mismo. Así está en Argentina, en España, copian las estrategias.

“Y lo mismo los medios, el New York Times está igual que el Reforma”, indicó.

Contradijo aun periodista, que no dio el nombre, pero que dijo que no debería estar replicando (enfrentando) a los medios, pero señaló que no está entendiendo.

Reiteró que él está con el pueblo y el pueblo con él, que es su ángel de la guarda.

“Se atiende al pueblo. Nunca se habían destinado tanto apoyo a los pobres, y de ahí dimana su respaldo. No es tan complicado de entender”, añadió.