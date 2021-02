Primer día de Sergio ‘Checo’ Pérez en Red Bull, con ‘detrás de cámaras’

El primer día del piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez en Red Bull fue objeto de un “detrás de cámaras” por parte de la escudería austriaca.

Específicamente, el recorrido que hizo por sus instalaciones.

En el “detrás de cámaras”, Pérez califica como increíble formar parte de la familia Red Bull.

Y no creer estar en la escudería austriaca.

“Es increíble ser parte de la familia Red Bull.

“Cuando vienes aquí te das cuenta y entiendes por qué las cosas son tan exitosas aquí.

“Sigo sin creer que estoy aquí, para ser honesto; es un sueño hecho realidad”, hace notar Pérez.

Acceso total a la fabrica de @redbullracing 👀 No te pierdas nuestro primer Behind The Charge de 2021 con @SChecoPerez 🇲🇽 ¡Muy Pronto el video completo! pic.twitter.com/yvU0gDMsSw

— Red Bull Mexico (@redbullMEX) February 5, 2021