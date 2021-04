Patricio O’Ward forma parte de la campaña de IndyCar

El piloto mexicano Patricio O’Ward es parte de la nueva campaña que la serie estadunidense IndyCar lanzó para promocionar el inicio de la temporada 2021 que se dará el próximo 18 de julio.

La serie de monoplazas americana lanzó al medio día de este miércoles el video donde el nacido en Nuevo León es de los primeros pilotos en aparecer, apenas posterior al actual campeón Scott Dixon, integrante del equipo Chip Ganassi.

O’Ward finalizó la temporada 2020 en la cuarta posición del campeonato de pilotos, aunque durante la mitad de la campaña peleó en el grupo del top tres.

When you’re born fearing nothing-

You’re willing to DEFY EVERYTHING.#INDYCAR // #DefyEverything pic.twitter.com/rYT5BDw2pT

— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) April 7, 2021