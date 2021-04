Fórmula 1 continúa haciendo eco de remontada de ‘Checo’ en Gran Premio de Bahréin (VIDEO)

Las redes sociales de la Fórmula 1 continúan haciendo eco de la remontada del piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez en el Gran Premio de Bahréin.

Específicamente, que arrancara desde la zona de pits y terminara en la posición número cinco.

Y si bien todo apuntaba que sería desastroso el debut de Pérez con la escudería Red Bull.

En un video de cinco minutos es como las redes sociales de la Fórmula 1 continúan haciendo eco, como ya se citó, de la hazaña del piloto mexicano.

En el Gran Premio de Bahréin, Pérez remontó muy a su estilo, aguerrido y agresivo, pero con más madurez, en tres ocasiones.

Paralelamente, el piloto mexicano de la escudería Red Bull supo aprovechar la salida del auto de seguridad para cambiar neumáticos, sin dejar atrás sus entradas a pits.

Esto último, clave para el comienzo de su remontada.

Storming through the field from the back in Bahrain?

No one does it quite like @SChecoPerez! 🚀#BahrainGP 🇧🇭 #F1 @redbullracing pic.twitter.com/1UEyA4x8ce

— Formula 1 (@F1) April 2, 2021