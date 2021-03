Ex pilotos ven un negro futuro para alemán Sebastian Vettel en escudería Aston Martin

Voces autorizadas dentro del “’paddock” de la Fórmula 1 ven un negro futuro para el piloto alemán Sebastian Vettel en la escudería Aston Martin.

“Simplemente, no veo cómo va a redescubrir su magia; creo que es un activo para el equipo en términos de experiencia, un par de manos seguras a la hora de llevar el coche a casa, pero creo que una vez que pierdes ese poco de velocidad….

“Probablemente esperaba una recuperación este año, pero creo que a Vettel se le ha acabado el tiempo; nunca volverá al nivel que tenía antes; lamento tener que decir que no ha aportado nada en los últimos dos o tres años; era bueno en los viejos tiempos en el Red Bull, con una gran carga, pero desde entonces ha ido en picada, cuesta abajo; comete errores estúpidos que demuestran la presión en la que está; si me preguntas, no estará en la parrilla en 2022.

“La pregunta sigue siendo por qué Seb continúa cometiendo errores como ese; con su experiencia debería poder evaluar mejor situaciones como esa, por lo que tiene que preguntárselo a sí mismo; no creo que debamos preocuparnos por cómo están las cosas en Aston Martin en este momento; la relación todavía es demasiado temprana para eso, pero podría precipitarse en algún momento después de más experiencias negativas”, es el sentir de los ex pilotos David Coulthard, Jason Watt y Ralf Schumacher sobre el futuro para Vettel.