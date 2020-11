Estuvo ‘Checo’ en órbitas de Ferrari y Mercedes

En entrevista con el sitio web oficial de la Fórmula 1, el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez aseguró haber estado en las órbitas de las escuderías Ferrari y Mercedes.

“Estuvimos hablando con Mercedes, pero eso, realmente, dependía de si Lewis no iba allí; yo era la segunda opción; es lo que dijeron; teníamos un par de opciones, mirando hacia atrás.

“Yo era parte de la Academia Ferrari; era un paso natural que un piloto parte de la academia sea vinculado con ellos; todo parecía que iba a ir allí, pero luego las cosas cambiaron”, refirió “Checo” Pérez, quien al final se inclinó por la escudería McLaren.

“En retrospectiva, si no hubiera ido a McLaren, ciertamente, hubiera ido a Ferrari, pero las cosas cambian muy rápido en la F1; en ese momento McLaren dominaba; me ofrecieron un contrato; tenía mucho sentido en ese momento; desafortunadamente no resultó.

“El coche era bastante malo y no fui capaz de conseguir ningún podio, o luchar por nada más que puntos; las cosas cambiaron mucho desde entonces”, rememoró “Checo” Pérez en su entrevista con el sitio web oficial de la Fórmula 1.