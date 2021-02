El nuevo Rolls Royce Phantom Tempus Collection, una combinación de elegancia y tecnologia

Un concepto de diseño inspirado en el tiempo, los fenómenos astronómicos y los infinitos alcances del universo, el nuevo acabado de pintura Bespoke, Kairos Blue, incorpora escamas de mica que producen un efecto brillante sutil, imitando las estrellas en el cielo nocturno.

El techo interior Pulsar completamente renovado combina iluminación de fibra óptica y un intrincado bordado a medida.

Phantom’s Gallery cuenta con 100 columnas individuales, fresadas a partir de una sola pieza de aluminio anodizado negro y pulido a mano, cientos de perforaciones iluminadas forman patrones giratorios y retorcidos en los revestimientos de las puertas.

Cada Spirit of Ecstasy se personaliza con una fecha y un lugar importantes a elección del propietario, producción limitada a solo 20 ejemplares, todos ya asignados a clientes de todo el mundo.

Un cofre para guardar la champaña (pintado a mano) acompaña a la colección.

“Los eventos del año pasado han provocado que muchas personas, desde luego nuestros clientes, reevalúen su sentido y relación con el Tiempo. En un momento de la historia en el que muchas cosas de la vida parecen efímeras, nuestros clientes buscan consuelo en la atemporalidad, longevidad y permanencia únicas que ofrece un automóvil Rolls-Royce.

Por lo tanto, es el momento perfecto para Phantom Tempus Collection, una magnífica encarnación de nuestro producto pináculo, inspirado en un misterioso fenómeno celestial y el Tiempo, que Albert Einstein, una de las mentes más grandes de la historia de la humanidad, definió como una ilusión persistente.

Como todos sabemos, el tiempo nunca se detiene, no espera a nadie, por lo tanto, lo manejamos, lo guardamos, lo contabilizamos, lo pesamos y lo medimos hasta su fracción más pequeña, con Phantom Tempus, hemos creado un espacio en el que esas restricciones ya no se aplican, como lo ilustra la ausencia deliberada de un reloj. Los clientes de Rolls-Royce no están sujetos al tiempo; el mundo exterior con todas sus presiones y demandas se olvida.

Phantom Tempus es un automóvil para aquellos que dan forma al mundo mientras buscan su propio lugar en el universo. Entienden que sean cuales sean nuestros dones, talentos y oportunidades individuales, a todos se nos da tiempo, y depende de nosotros aprovechar al máximo cada momento “.

Rolls-Royce Phantom, el producto estrella de la marca, que reside en la cúspide del mundo del lujo, se ha convertido hoy en el tema de una colección exclusiva y rara, la Colección Phantom Tempus.

Esta nueva y fascinante iteración de Phantom está inspirada en el tiempo: cómo pasa y cómo se puede hacer que parezca que se detiene, la colección está estrictamente limitada a solo 20 unidades, todos los cuales ya han sido asignados a clientes.

El diseño de la Colección Phantom Tempus abarca varios temas estéticos e intelectuales relacionados con el tiempo y el cosmos, un componente clave es un fenómeno astronómico raro, el púlsar, desconocido hasta 1967 y encontrado solo en los confines más profundos del espacio (el más cercano descubierto hasta ahora está a 280 años luz, o 1,680 billones de millas de la Tierra).

Estas estrellas muy densas y candentes emiten radiación electromagnética en pulsos extremadamente regulares, lo que las convierte en algunos de los relojes más precisos del universo.

Phantom Tempus, esta notable fuerza de la naturaleza se representa como una pieza central en un Headliner Starlight a medida que consta de iluminación de fibra óptica y un intrincado bordado a medida, creando el exclusivo y hermoso Headliner Pulsar.

Otro aspecto del tiempo, la ilusión de estar inmóvil, se captura en la galería “Frozen Flow of Time”., esta obra de arte única se encuentra en la fascia de la que se omite deliberadamente el reloj para significar la libertad de los usuarios del tiempo y sus limitaciones.

Se muele un solo tocho de aluminio para formar 100 columnas contorneadas individualmente, que representan el período de 100 millones de años de un giro de rotación de una estrella púlsar.

Cada columna está anodizada en negro y pulida a mano para reflejar la luz, a medida que el ojo lo recorre, toda la estructura, aunque completamente sólida, parece ondular y flexionarse.

Se puede encontrar una descripción de la Galería en una placa grabada en la guantera, junto con una cita de Albert Einstein, “La distinción entre pasado, presente y futuro es sólo una ilusión obstinadamente persistente”.

Un patrón de estrellas girando y retorciéndose se presenta en el interior de las puertas, creadas por cientos de perforaciones iluminadas, las perforaciones adicionales en cuero contrastante agregan una mayor profundidad y detalle al efecto, proporcionando un aura atmosférica incluso cuando no está iluminado.

El exterior de la colección Phantom Tempus se presenta en un nuevo acabado de pintura Bespoke, Kairos Blue, creado para encarnar la oscuridad y el misterio del espacio, la pintura incorpora copos de mica azul con forma de joya, que brillan y destellan a medida que captan la luz, representando las estrellas, este efecto se resalta con detalles exteriores negros.

Adornado el capó de Phantom Tempus está el Spirit of Ecstasy, ahora en su 110 ° año, personalizado con una fecha y un lugar únicos de particular importancia para el cliente.

Un matrimonio, el nacimiento de un hijo, lo que a ti, si tienes los millones y eres de los 20 afortunados, te parezca destacable.