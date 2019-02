Di Grassi reconoce que en Mexico fue la mejor carrera de su trayectoria

Aunque espera conseguir más resultados positivos en un futuro, el piloto brasileño Lucas di Grassi reconoció que por ahora cumplió con la mejor carrera de su trayectoria, en el ePrix de la Ciudad de México.

Y no es para menos, el “amazónico” fue paciente, aguantó en los 45 minutos más una vuelta de competencia y a metros de la línea de meta superó al alemán Pascal Wehrlein, en un rebase para el recuerdo dentro de la Fórmula E y en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

“Probablemente hoy fue la mejor carrera de mi trayectoria porque fue una mezcla de paciencia desde el inicio, porque aquí es muy difícil poder rebasar, tratar de hacer los movimientos adecuados en el momento justo”, estableció.

Con una batalla destacada en los últimos 10 minutos en busca del triunfo, explicó que “Wehrlein fue muy agresivo, quizá demasiado para mi gusto, y sabía que se estaba quedando sin energía, así que estuve poniendo presión y presión y luego en la chicana, en la curva tres, en el lado a lado la cortó y luego por eso lo penalizaron, pero luego llegó el momento (de rebasarlo)”.

Agregó que el teutón “cerraba la puerta en cada curva y yo lo trataba de pasar y en la última curva vuelve a cerrar la puerta y me metí y me llevó contra el muro y pasé por pulgadas y no lo podía creer… no lo podía creer. Fue increíble”.

Wehrlein fue penalizado con cinco segundos por cortar en una chicana ante la presión de Di Grassi, por lo que terminó en el sexto puesto y al final, el brasileño se hizo del triunfo.

Sobre el trazado del Autódromo Hermanos Rodríguez señaló que: “Tienes que tratar de manejar muy preciso para no golpear contra el muro y después ser agresivo al momento de atacar, es un circuito que te presionar a rebasar en las últimas vueltas”.

El piloto del equipo Audi Sport ganó por segunda vez en la Ciudad de México, antes lo hizo en 2017, y este sábado firmó su primera victoria en la presente Temporada 2018-2019 de la Fórmula E.

Agradeció el respaldo de la afición tricolor y ya piensa en una próxima carrera en la capital mexicana. “No quiero comparar Brasil con México pero la gente tiene mucha pasión y estoy contando las horas para la próxima carrera aquí”.