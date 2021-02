‘Dan el remojo’ al RB16B de Red Bull pilotos Sergio Pérez y Max Verstappen (VIDEO)

Sergio Pérez y Max Verstappen “dieron el remojo” al RB16B, bólido que pilotarán en la temporada 2021 de la Fórmula 1.

El primero en ponerse al volante del monoplaza de la escudería Red Bull en el circuito de Silverstone fue el neerlandés.

Así, tras las primeras vueltas en pista de Verstappen a bordo del RB16B, Pérez hizo lo propio, calificando como muy emocionante la jornada.

“Conducir un coche nuevo siempre es especial tanto para el piloto como para el equipo; han estado trabajando muy duro durante el invierno, así que para finalmente llevar el auto a la pista es un día muy emocionante.

“Puedo decir que creo que hay mucho potencial; las condiciones no eran muy buenas, pero era agradable sentir el coche; es muy emocionante.

“A principios de esta semana conduje la RB15, pero hoy pude sentir un paso en el agarre general y la velocidad máxima”, hizo notar Pérez.

And that's a wrap! 👏 The Bulls are ready to #ChargeOn into 2021 🏁👊 #F1 pic.twitter.com/zq3s95HBmA

— Red Bull Racing (@redbullracing) February 24, 2021