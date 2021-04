‘Checo’ le hace el día a pequeño fan, con quien se congratula por su cumpleados (VIDEO)

Sergio “Checo” Pérez, piloto mexicano de la escudería Red Bull, le hizo el día a un pequeño, a quien envió un mensaje por su cumpleaños.

“Wishing you a great birthday, Ty!

“Thanks for all your support.

“#Gracias #HappyBirthday”, fue el mensaje de Pérez a Ty Cuthbert, de 11 años de edad y quien se dijo uno de los grandes admiradores del piloto mexicano, vía Twitter.

Por la misma red social, el pequeño dio cuenta de su sueño.

“Todos tenemos sueños. ¿Lo hará? ‘Checo’ Pérez tendrá la oportunidad de decirle feliz cumpleaños a su seguidor número uno”, refirió Cuthbert.