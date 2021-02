PUES YA CHOLE CON LAS PROTESTAS, PODRÍAN SEÑALAR LOS QUE ANDAN EN EL PODER Y RECLAMAN A LOS QUE SE QUEJAN DE TODO, PERO OLVIDARON LAS QUEJAS DEL PASADO…

SEGURAMENTE EL PRESIDENTE DE PRONTO ESTALLA ANTE LOS RECLAMOS DE ALGUNOS “PERIODISTAS” QUE A MODO NO SABEN PLANTEAR SUS PREGUNTAS Y HACEN LAS PENDEJADAS DE SIEMPRE Y GENERAN CONFLICTO Y PROBLEMAS, Y POR ESO DICE: PUES YA CHOLE, y a lo mejor muchos comenzarán a decirle, ya chole con las quejas del pasado y reclamen que se ponga a trabajar y dejar de quejarse, pero una cosa es eso y otra mucho más grave es dejar que las cosas sigan en el olvido con ese cuenterete: Ya chole.

Pues ya chole, y por qué razón no se mete a los corruptos a la cárcel o cuando menos se les investiga incluyendo a esos que desde el poder siguen siendo protegidos como es el caso de Gabino Cué y de su compadrito y protegido Jorge “El Coco” Castillo que saquearon a Oaxaca y nadie les dice nada porque son cuatachones del presidente o cuando menos así lo demuestran cuando gozan de total impunidad, pue sí, Ya Chole, con los reclamos de que un grupo de hampones ligados al presidente Peña Nieto son los que tienen algunos puestos en municipios ligados a Morena cuando en realidad se dieron porque el miembro o cuatachón del presidente Peña logró que desde la cima del Consejo Coordinador Empresarial promoviera a los funcionarios que controlan importante municipios y negocios que siguen haciendo e incluso organismo que supuestamente deberían de velar por la integridad y el buen uso de los recursos públicos, y pues sí, ya chole, ya cansamos con las quejas y más con las denuncias porque al final de cuentas pues nadie hace nada porque los compromisos desde el poder son enormes, y pues ya chole, dejen las cosas como están, sería lo bueno para muchos políticos que rodean al presidente y con el cuento de que son de los “mesmos” pues andan haciendo sus cochinadas de siempre y no han entendido que el presidente dice que no son lo mismo, son diferentes, pero a lo mejor el presidente no se ha dado cuenta de que hay mucho de antes que andan en el chiquero y les encanta revolcarse en el lodo como marranos y siguen siendo lo mismo que antes… y ahí andan acompañándole en muchos sitios. Pues sí, ya chole, sería bueno que en vez de quejas todos nos pusiéramos a talachar y sacar al buey de la barranca y no andar como el pinchurriento de Fox que no para y sigue jodiendo con que vamos por el camino de Venezuela, como si eso fuera así nomás por gusto y por ahí se va a la chingada, no al rancho, sino a la mierda, como él nos dejó después de hacer promesas que jamás cumplió, hoy siguen en la protesta porque perro sin hueso pues ladra y muerde y él anda en busca de su hueso de distribuidor de mariguana, mariguanol, anda en este campo y pues así le hace hasta de payaso y de pentonto.

Y pues ya chole que se siga acusando a los viejitos del neoliberalismo sin siquiera vacunarles, porque se chingaron algunos millones de dólares de los negocios que todos sabemos hicieron y hacen pero que nadie para ni menos los llevan ante las autoridades por aquello de que el miedo no anda en burro y se temen protestas y atentados personales como los han realizado cuando eliminan a sus socios o cómplices que no quieren que hablen, pues sí, ya chole con todo este desmadre, porque la verdad es que en todos lados flotan los cerrotes de mierda y andan en cualquier calle y en cualquier lugar y ya chole, todos queremos vivir en paz, el asunto es que muchos o algunos solamente quieren calar al presidente y ellos seguir ladrando y pues ya chole, así no es el tema, o todos coludos o todos rabones, y si unos andan como Pedro por su casa cuando deben mucho y se han robado mucho pues no es justo que a los demás no traigan en chinga y nos traten como iguales cuando no lo somos, somos diferentes, lo dijo el presidente y pues ya chole dejan de joder porque las cosas a pesar del frío, andan muy calientes en todos lados.

Si en verdad queremos terminar con las protestas muchos aplaudirían la salida y patadas al trasero de algunos funcionarios que acompañan al presidente hoy, pero ya chole, el presidente es mucho más necio y cuate de sus cuates que los anteriores y tan es así que le hacen lo que el viento a Juárez con sus reclamos y protestas, él cuando menos no jala ni se deja jalar del chongo y sacar a sus cuatachones a los que tiene como grandes científicos, mejores del mundo, así que ya chole, dejen de joder con el tema y también dejen de joder con los reclamos dice cuando se habla de sus cuates y él estima que las críticas y acusaciones solamente son resultado de las luchas electorales del momento y lo sabe, cuando se resiste se llega a imponer, así lo hizo con mucho de su tiempo y así llegó al poder, y pues ya chole, dejen de andar jodiendo con que deben de quitarlo cuando él solamente deja que las cosas ocurran y protege a sus cuatachones cueste lo que cueste y si los demás no lo entienden pues es su pedo, no es del hombre del poder sino que ya chole, son los resultados de la libertad que se goza, incluso, para acusar con o sin razón en la democracia que hoy se vive.

Pues podríamos decir que ya chole con los grandes negocios de los viejos MAFIOSOS DEL PODER que siguen mamando de los puestos con presupuestos y de los negocios públicos, ya chole con los que se han enriquecido Y no se han investigado como sucede con muchos de los viejos que nos saquearon en el Robaproa o Fobaproa y ahora son beneficiarios de proyectos deportivos y negocios de béisbol con presupuestos de más de 2 mil millones, no es cualquier cifra, pero es un buen inicio de negocio de presente y de futuro y pues ya chole, dejémonos de quejar y dejemos que las cosas, aparentemente cambien, para que sigan igual…