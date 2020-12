…Y el color sí fue trascendente

> “En cuanto al color, es hasta cierto punto intrascendente: alerta por Covid-19, emergencia por Covid-19, ¿hay alguna duda?”, rebatió el pasado 11 de diciembre el subsecretario de Salud a periodistas

> Ahora que el rebrote de coronavirus vuelve a causar pánico al Gobierno Federal, éste, con un bosquejo de supuesto dinamismo (capacitación y plan de acción), intenta mostrar un panorama de tranquilidad, aunque iniciará con 125 mil vacunados; el resto después de febrero

Ah, qué el doctor Hugo López-Gatell. Esta semana nos obsequió otra más de las suyas respecto a la pandemia de Covid-19.

Recordemos algunas. Desde el inicio de la pandemia, el subsecretario de Salud ha traído de encargo al cubrebocas. “Sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve”, afirmó últimamente. El caso es que lo odia con odio jarocho.

Su famosa y casi imposible alerta-así lo suponía él, por eso lo dijo- de alcanzar 60,000 muertos, cuando apenabas habíamos rebasado los 8,000 o 10,000, y que sería “un escenario muy catastrófico”, ya va para dos, pues hasta este viernes, México sumaba 117,249 defunciones.

Sus picos y curvas no fallaban, pues cómo si las subía y las bajaba, claro según sus datos que cuando le convenía era trabajo de los estados, pero cuando no, como ahora con lo de las vacunas, es exclusivamente del Gobierno Federal.

Pero, entre otras, la última no tiene nombre.

Cuando en el Valle de México, especialmente en la Capital mexicana, la nueva normalidad, con su desconfinamiento, volvió a reactivar los contagios de Covid-19, como en algunos estados, a pesar de las puntuales y efectivas acciones encabezadas por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, la preocupación fue creciendo, tanto como la consigna de la federación de no regresar al semáforo rojo ante un nuevo bajón econíomico.

De hecho al Capital mexicana nunca pudo pasar a amarillo y, mucho menos, al verde, aunque la población no entendió, o no quiso entender, lo que cada color recomendaba.

Para no hacer el cuento tan largo, el pasado 11 de diciembre, cuando ya los hospitales capitalinos comenzaban a acercarse a los niveles de ocupación del primer pico de la pandemia de 8,030 pacientes (hasta este viernes se registran 8,060), y ante la insistencia de reporteros de definir el color de la emergencia, naranja o roja, López-Gatell, aparentemente irritado, respondió así: “En cuanto al color, es hasta cierto punto intrascendente: alerta por COVID-19, emergencia por COVID-19, ¿hay alguna duda?”.

Así, como profesor de primaria, son sus respuestas cada vez que nota que alguna pregunta lo puede rebasar o poner en aprietos.

Pero los contagios se siguieron de frente, aun ante los llamados de todas partes del sector Salud pidiendo a la gente que no provocara altas concentraciones, que respetara la sana distancia y el uso del cubrebocas.

Lo hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Secretario Jorge Alcocer, el propio López-Gatell, Zoé Robledo, director general del IMSS, y hasta la “Jefa” Fabiana (“Se los digo corazón, estamos al borde del colapso. Ya no hay espacio”).

Fue casi un mes de malabareo con el color del semáforo epidemiológico en el que debería estar en la Ciudad de México.

Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno, pudo establecer el color rojo desde al menos hace una semana y media, sin embargo, el llevar una coordinación con el Gobierno Federal en lo más que se pudiera, la condujo a utilizar todas las gamas y tonos del naranja, hasta que la propia urgencia se hizo insostenible y reventó el matiz, convirtiéndolo en su estado natural de rojo.

Este viernes, después de decir que él “no anunciaba semáforos”, el Presidente López Obrador adelantó que durante el día la Jefa de Gobierno y la Secretaría de Salud harían un anuncio importante.

No había vuelta de hoja, la realidad dominaba. La alerta a la que no le puso color el 11 de diciembre, ya lo tenía, era roja.

Entonces, el color fue trascendente. ¿Por qué aplazar una semana?

Hace dos semanas, IMPACTO había dado una explicación que se escuchaba en los corrillos de los hospitales: “El Gobierno Federal esperará hasta el último día de entrega de aguinaldos para decretar semáforo rojo en el Valle de México… porque los hospitales están a punto de reventar”.

…Y LÓPEZ-GATELL FUE INTRASCENDENTE

Este viernes, el subsecretario López-Gatell informó que todas las actividades no esenciales serían suspendidas (por segunda vez) en el Valle de México desde este 19 de diciembre y hasta el 10 de enero de 2021.

En un informe conjunto en el que participaron la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el Gobernador Alfredo Del Mazo, se confirmó lo que tanto guardaban misteriosamente: La Ciudad de México y el Estado de México regresan a semáforo rojo.

La información que IMPACTO dio a conocer fue en el sentido, así lo explicaban algunos miembros del sector Salud, era que durante la última quincena de diciembre, por lo regular las familias tienden a estar en sus casas, aunque una parte es fiestera, pero era una opción para volver a confinar hasta pasando el Día de Reyes.

Sheinbaum dijo este viernes que era necesario mantener las medidas sanitarias.

“La Ciudad de México entra a semáforo rojo y a partir de mañana sábado tendremos que disminuir la movilidad”, advirtió.

De acuerdo a sus datos, la Ciudad de México está al 75 por ciento de capacidad hospitalaria ocupada.

Desde hace una semana, Sheinbaum hizo un llamado urgente a la población para aplicar cinco reglas y cortar la nueva curva de contagios:

Quedarse en casa y no salir si no es necesario; en caso de que sea necesario salir, usar cubrebocas en todo momento y mantener la “sana distancia”; no hacer fiestas, posadas, ni reuniones con amigos o familiares; sólo una persona debe hacer las compras del hogar, y de ser positivo al Covid-19, aislarse 15 días y llamar al 911 o a Locatel (55 56 58 11 11) para seguimiento médico.

El nuevo llamado a suspender actividades no esenciales implica que los restaurantes sólo pueden ofrecer servicio a domicilio o para llevar, y permanecer en operación farmacéuticas, servicios médicos, talleres de reparaciones, servicios de gobierno como sectores tributarios, seguridad, obra pública, agua y lo necesario para su operación.

También funerarias, transporte público, industria de construcción, industria de telecomunicaciones, bancos, sector energético y supermercados.

Actividades no esenciales son: Gimnasios y clubes deportivos, estéticas, cines, hoteles, centros comerciales, teatros, tiendas departamentales, antros y bares; eventos deportivos y papelerías.

EL SIMULACRO

Ahora que el rebrote de Covid-19 sí causa pánico al Gobierno Federal, con un bosquejo de supuesto dinamismo, basado en capacitación y plan de acción de vacunación, intenta mostrar un panorama de tranquilidad.

Pero inicia con 125 mil vacunados; el resto después de febrero.

Después de decenas de programas de vacunación en México (viruela, sarampión, poliomielitis, rubéola, tétano, hepatitis, influenza y más), ¿se requiere en México un simulacro para aplicar el antivirus contra el Covid-19?

Quizá sí porque la primera vacuna que llega a México, la Pfizer, requiere una red de ultracongelación con la que el país no cuenta.

Pero eso es todo.

Según “La Historia de la Vacunación en México”, estudio de las doctoras Claudia A. Hurtado Ochoterena y Norma A. Matías Juan, el país ha pasado por etapas llamadas Fases Intensivas de Vacunación, Días Nacionales de Vacunación, Semanas Nacionales de Vacunación y Semanas Nacionales de Salud, hasta llegar a la Cartilla Nacional de Vacunación.

En 1991 se creó el Programa de Vacunación Universal. Y todo este desenvolvimiento en cuanto a vacunación ha sido reforzado en al menos siglo y medio.

¿A qué viene entonces la supuesta movilización realizada este viernes y anunciada desde días antes por López-Gatell como presimulacros?

Desde hace una semana, el subsecretario de Salud, y en el mismo sentido hasta Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, han pintado un panorama que alienta a los mexicanos porque, por fin, pareciera que estamos a punto de la salvación, pero que, a la vez, ante lo que se ve (el plan de vacunación que comprende casi año y medio), desalienta.

No llega aun la vacuna de Pfizer, la primera que se aplicará en el país con 250 mil dosis, que en realidad se reducen a 125 mil, pues el tratamiento es de dos porciones, y ya hablan de millones de biológicos que, además, de contar con ellos (pagándolos primero) será aplicados, si bien nos va, durante todo el año que viene.

Pero poderoso caballero es don dinero, y tal parece que la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador ante el G-20 a mediados de la pandemia, ha sido relegada y hasta ignorada.

Los países poderosos están acaparando sus porciones mayoritarias de cuanta marca de vacuna exista. Es decir, la están monopolizando, lo que quería evitar López Obrador a nivel mundial.

El caso es que somos pobres y nos tocan, para empezar, 250 mil dosis que se parten a la mitad, y que alcanzarán para medio vacunar al personal de Salud.

Al pueblo-pueblo como hasta el primer trimestre del 2021.

El caso específico es el de Estados Unidos, pues el 8 de diciembre el Presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para dar “prioridad a los estadounidenses” en la administración de vacunas antes de proporcionar dosis a otros países, según la Ley de Producción de Defensa.

Y lo mismo ocurre con Rusia, Reino Unido, Alemania.

Definitivamente lo mejor es conservar la esperanza. ¿Pero esta también tiene color? Solo esperemos que no sea roja. Y, mucho menos, que nos digan que es naranja.