Violencia en CDMX, culpa del gobierno federal: Orta

El Presidente López Obrador felicitó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, porque ya se levanta temprano para reunirse a diario con su gabinete de seguridad y saber lo que ocurre en la capital de la República.

Según el jefe policíaco de Sheinbaum, Jesús Orta, la ola criminal en la Ciudad de México se debe a que en tiempos del ahora senador Miguel Mancera, como jefe de Gobierno, “se empezaron a tener relaciones perversas con el crimen organizado… para tener dinero”, conforme refirió a Proceso.

Está demostrado, no sólo en la Ciudad de México, sino en todo el territorio nacional, que no basta con desmañanarse para resolver problemas. Al que madruga Dios le ayuda, es cierto; también lo es que temprano se encuentra uno con la suerte, como dice el Presidente, pero los números prueban que no es suficiente.

Por ejemplo, hasta hoy no existe información oficial disponible de la capital de la República, pero un recuento a grosso modo, permite inferir que en los primeros 100 días de gobierno los índices de acción del crimen organizado han incrementado, si se les compara con la administración de Mancera.

Vivimos en una ciudad insegura, pero Orta, que tiene explicación para todo, adjudica el incremento a la acción del gobierno federal para combatir el crimen.

Dicho de otra manera, culpa no es suya, sino de los secretarios de la Defensa Nacional, Clemente Sandoval, y de Marina, José Rafael Ojeda Durán, del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y consecuentemente del Presidente López Obrador.

Lo que no dice Orta es que si el gobierno federal interviene en la Ciudad de México es porque, en un golpe de timón para impresionar a los capitalinos, la jefa de Gobierno dispuso la desaparición del cuerpo de granaderos de la Ciudad de México porque reprimieron al pueblo ¡en 1968!

El castigo, después de 50 años, lo aplicó su secretario de Seguridad Pública, con el argumento de que ya no habrá represión al pueblo como en los años sesentas. Por alguna razón nunca dijo que el cuerpo de granaderos realizaba diversas funciones de contención, vigilancia y protección en eventos deportivos, religiosos y civiles.

Consecuencia de la venganza contra los granaderos por 1968, los capitalinos estamos indefensos, con el agravante de que Orta además ha declarado que la Policía de la Ciudad de México que encabeza es corrupta.

Ni quien dude que la policía capitalina en su conjunto es corrupta porque sobran ciudadanos que han sufrido las agresiones y extorsiones de policías, sin embargo, no obstante tan espectacular declaración, hasta el momento no se sabe que Orta haya consignado elementos de dicha corporación por actos de corrupción.

Por su incapacidad, la inexistencia de granaderos y la corrupción rampante en la policía capitalina, la Fiscalía, y las secretarias de la Defensa Nacional y Marina, han tenido que hacer el trabajo que toca a los subordinados de Claudia Sheinbaum.

Además de la temeraria afirmación de que en tiempos de Mancera se iniciaron las relaciones con el crimen organizado para recabar dinero, la realidad es que en materia de seguridad nada ha cambiado.

He aquí un recuento no exhaustivo de la tranquilidad con que vivimos los capitalinos desde que Orta está a nuestro cuidado.

“EL PISTACHE” Y COMPAÑIA

Un mes antes de la toma de posesión de Sheinbaum y Orta, las fuerzas federales intentaban contener a las bandas del crimen organizado que operan en la Ciudad de México.

El 30 de octubre de 2018, la entonces Procuraduría General de la República (PGR), en coordinación con Secretaría de Marina (SEMAR), dio cumplimiento a una de cateo en un departamento ubicado en el complejo High Park en Lomas de Santa Fe, demarcación territorial Álvaro Obregón.

Lograron la detención de David García Ramírez (a) “El Pistache”, líder de La Unión de Tepito, encargado de la venta y distribución de droga, extorsión y cobro de piso de empresarios del ramo restaurantero y de centros nocturnos, que usaban como medios de presión ataques con armas de fuego a sus establecimientos; también se les acusó de explotación sexual y trata de personas en las colonias Polanco, Condesa, Roma, Zona Rosa de la Ciudad de México y Satélite dentro del área Metropolitana.

“El Pistache” era responsable de ordenar diversos homicidios en contra de integrantes de grupos antagónicos. Abandonaba los cuerpos en lugares públicos con mensajes alusivos a la disputa entre grupos delictivos.

Fue detenido junto con su principal operador, Daniel Eduardo León Cifuentes, “El Tiger”, encargado de la logística de la distribución de droga, recolección de dinero y de los homicidios en contra de integrantes de grupos antagónicos.

Asimismo, la Federación implementó operativos coordinados para el cumplimiento de Órdenes de Cateo en tres domicilios más, ubicados en la colonia Narvarte Poniente, de la alcaldía Benito Juárez, en donde se logró el aseguramiento de cuatro integrantes más de la misma organización delictiva, quienes fungían como principales operadores de “El Pistache y “El Tiger”.

En uno de los domicilios los agentes de Investigación Criminal fueron agredidos con proyectiles de armas de fuego, por lo que repelieron la agresión; uno de los delincuentes resultó herido.

Derivado de labores de investigación e inteligencia, las operaciones coordinadas se realizaron en el momento preciso en que los principales operadores de La Unión de Tepito se encontraban reunidos para llevar a cabo el corte de la venta de droga y cobro de piso de la semana.

Asimismo, durante las Diligencias Judiciales, en total se aseguraron a seis integrantes de La Unión de Tepito, 34 armas de fuego de diversos calibres, diversos cartuchos útiles, al menos 12 envoltorios de droga en forma de cuadros (aún por determinar el tipo), diversas dosis de diferentes tipos de droga en maletas de viaje, un chaleco táctico, así como diversos equipos de comunicación.

Con esas acciones se dio un fuerte golpe a ese grupo responsable de la ola de violencia en la Ciudad de México y área metropolitana.

EL CÁRTEL DE TLÁHUAC

El 4 de marzo de 2019, en la alcaldía Tlalpan, la Fiscalía General de la República detuvo a Luis Felipe Pérez Flores, “El Felipillo”, líder de la organización delictiva denominada Cártel de Tláhuac, uno de los principales generadores de violencia en la Ciudad de México y en el Estado de México.

Se encargaba de la venta y distribución de droga, cobro de piso y extorsión en la zona sur de la capital de la República y es responsable de ordenar diversos homicidios y ejecuciones.

Al momento de su detención le fueron asegurados un arma de fuego larga AK-47 con dos cargadores, un arma de fuego corta calibre 40, un lanzagranadas, cristal, cocaína, marihuana y un vehículo, por lo que fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público Federal.

El 11 de marzo de 2019, en Tláhuac, Ciudad de México y en Tecámac, Estado de México, con apoyo de personal de la Secretaría de Marina Armada de México, la Fiscalía General de la República dio cumplimiento simultáneamente a la Orden de Cateo de ocho domicilios relacionados con la organización delictiva denominada Cártel de Tláhuac. Se aseguraron a Diana Karen Pérez Ramírez, conocida como “La Princesa de Tláhuac”; a la “La Negra”, hija de Felipe de Jesús Pérez Luna, “El Ojos”, extinto líder del grupo delictivo, abatido en julio de 2017 por elementos de la Semar.

Como se recordará, tras la detención de Luis Felipe Pérez Flores, “El Felipillo”, el 4 de marzo de 2019 por la Agencia de Investigación Criminal, “La Negra” quedó a cargo del control de la organización criminal.

Asimismo, se aseguró a su hermana Samantha Pérez Ramírez, “Sam”, quien fungía como encargada de la administración del bar “KM Snacks & Beer”; era la operadora financiera de la organización criminal. Fue aprehendida junto con su pareja sentimental, Mauricio Juárez Colosio.

En el operativo se aseguró un arma de fuego corta, droga, numerario, cuatro vehículos, una gorra con la leyenda “CDT”, una báscula digital, diversos teléfonos celulares, una laptop y documentación.

A pesar de que, la mayoría de los delitos cometidos por estos grupos delictivos que operan en la Ciudad de México son del fuero común, la Fiscalía General de la República inició las investigaciones debido al incremento de actos violentos cometidos por estos grupos, así como al incremento de sus operaciones en cada vez más territorios de la ciudad, principalmente en zonas importantes por la actividad comercial, como la zona de Polanco.

En unos meses, la Fiscalía General de la República ha integrado Carpetas de Investigación sólidas y robustas, con soporte jurídico, a partir de la investigación, para acreditar la culpabilidad de integrantes de esas organizaciones delictivas y sus líderes, razón por la cual tras las detenciones de los cabecillas de la Unión de Tepito y del Cártel de Tláhuac continúan en la cárcel y no salen casi al instante como sucede con los detenidos por otras autoridades.

Por lo general se esgrime la corrupción de jueces, como causa de la liberación de delincuentes, pero lo cierto es que, sin excluir que hay juzgadores que se prestan, mucho se debe a la falta de atención por parte de la autoridad capitalina en materia de investigación y procuración de justicia.

Si bien, en ocasiones algunos delincuentes fueron detenidos en flagrancia, no existió un trabajo de investigación que soporte una Carpeta de Investigación relacionada con los grupos delictivos que operan en la Ciudad de México; por esto, al ser detenidos sólo por flagrancia, quedan en libertad tras pagar una fianza y por considerar que el delito cometido no es grave.

Culpa del incremento de la inseguridad en la Ciudad de México no es el accionar de la Federación, sino de la desaparición de los granaderos, de la corrupción policiaca que señala su jefe, pero además de la inexistencia de investigación.

EL CRIMEN EN LOS PRIMEROS 100 DÍAS

En Iztapalapa, el 2 de diciembre de 2018 fue ejecutada con un impacto de arma de fuego en la cabeza una persona del sexo femenino que respondía al nombre de Angélica Luna, de 43 años de edad.

El cadáver fue encontrado por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y, como refieren las fuentes informativas de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, la víctima ya tenía antecedentes de amenazas en contra de la mujer.

El 3 de diciembre, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la Ciudad de México determinó, mediante el centro de cámaras y monitoreo, el modus operandi de un grupo que se dedicaba al asalto y robo de mercancía, dinero y teléfonos celulares en las inmediaciones del Mercado de Sonora. Los policías los persiguieron y detuvieron en la azotea de un edificio.

Ese mismo día, las cámaras de circuito cerrado de un domicilio particular captaron a un grupo de ladrones de casa-habitación. Portaban chalecos, gorras, armas, siglas y placas de la SSP. El grupo, que fue bautizado como “Los Comandos”, fingía cubrir una emergencia y así lograba ingresar a los domicilios.

El 6 de diciembre, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República dieron cumplimiento a una orden de cateo en una vecindad de Iztapalapa donde operaba la banda de los “Popeyes”, responsable de homicidios y secuestros. Aseguraron más de 900 dosis de cocaína, tachas, marihuana y crack.

El 11 de diciembre, frente a un negocio de la alcaldía Venustiano Carranza fue ejecutado, Martín Hernández, funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

El 12 de diciembre fue ejecutado en su domicilio de la alcaldía Venustiano Carranza, un sobreviviente de la balacera ocurrida en Garibaldi. Se encontraba en recuperación de las heridas cuando irrumpió un grupo armado que lo remató.

Ese mismo día, en el bajo puente de la avenida Oceanía y Vasia, colonia Romero Rubio, de la alcaldía Venustiano Carranza, se encontró un cadáver en el interior de una bolsa con un mensaje contra la Unión de Tepito, firmado por la Anti Unión.

Los investigadores relacionaron el cadáver y el mensaje con las imágenes, de alrededor de las 2:51 horas, de un moto taxi que sale de la calle Pekín, entre Persia y Marruecos, de la colonia Romero Rubio, que se incorpora a la avenida Oceanía hacia el sur. El vehículo tardó un minuto en salir e incorporarse de nueva cuenta sobre Oceanía hacia el norte para, posteriormente, retornar en el bajo puente e ingresar a la calle por donde salió.

El 12 de diciembre ocurrieron 3 balaceras entre la noche y la madrugada del 13.

En el primer caso un hombre murió dentro de un vehículo en la esquina del Eje Central y Othón de Mendizábal, en la colonia Nueva Industrial Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero.

En el segundo, en la esquina de John F. Kennedy y Acapulco, en la colonia La Pastora, Alcaldía Gustavo A. Madero, otro hombre fue herido de bala. Murió minutos después en el hospital.

En el tercero, a las cuatro de la madrugada en la calle Norte 186, de la colonia Pensador Mexicano, se registró otra balacera; por lo menos tres personas resultaron heridas de bala en este lugar. Conforme a los testigos se escucharon más de 50 detonaciones.

El 22 de diciembre, ocurrieron hechos violentos en la colonia Carmen Serdán en la Alcaldía Coyoacán: cinco personas murieron por ataque con armas de fuego; dos personas lesionadas permanecen hospitalizados.

La violencia en la Ciudad de México dejó 20 muertos entre el 21 y 22 de diciembre. Los crímenes fueron cometidos con armas de fuego, en las Alcaldías de Coyoacán, Milpa Alta, Iztacalco, Tlalpan, Xochimilco, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo e Iztapalapa.

A las cinco de la madrugada, en una posada que se efectuaba en una casa localizada en el cruce de las calles Magdalena Cobos y Andador María Luisa Martínez, colonia Carmen Serdán, Coyoacán, murieron cinco personas y dos resultaron heridas, luego de que seis sujetos llegaron con armas de gran calibre (R-15 y 9 milímetros) y dispararon contra los asistentes.

Tres horas antes, en las calles Comal de Piedra y Fuentes Buenas, en la colonia Valle de Tepepan, en Tlalpan, quedaron los cuerpos sin vida de dos jóvenes que fueron baleados.

A esa misma hora, pero en calles de la colonia Juventino Rosas, en la alcaldía de Iztacalco, se reportó que dos hombres, de 37 y 39 años, murieron por lesiones de pistola, mientras una mujer quedó lesionada por una bala.

Un homicidio más se registró en la colonia Ciénega Chica, en Xochimilco. Ahí fue abandonado el cadáver de un hombre, el cual estaba atado de manos y pies.

En la zona poniente de la capital un joven quedó muerto sobre la avenida Central y Callejón de Anconitanos, en la alcaldía Álvaro Obregón, luego de que recibiera varios impactos de bala.

A esa misma hora, pero en calles de la colonia Juventino Rosas, en la alcaldía Iztacalco, se reportó que dos hombres, de 37 y 39 años, murieron por lesiones de pistola, mientras una mujer quedó lesionada por una bala.

Un homicidio más se registró en la colonia Ciénega Chica, en Xochimilco, donde fue abandonado el cadáver de un hombre, el cual estaba atado de manos y pies.

En la zona poniente de la capital un joven quedó muerto sobre la avenida Central y Callejón de Anconitanos, en la alcaldía Álvaro Obregón, luego de que recibiera varios impactos de bala.

El 26 de diciembre, en el tiradero de basura del mercado San Camilito encontraron un tambo de cartón con calcomanías de Mickey Mouse y Mimi, el cual despedía olor fétido. El administrador del mercado, David Marqueda Flores, quien descubrió el tambo, dijo que contenía una bolsa y estaba tapado con unas cobijas.

Por su parte, Martha Claudia López Cruz, de 48 años, refirió que el bote fue sacado de departamento número 19 de calle República de Ecuador, número 11, donde habita su sobrina Ilse Alejandra López, de 31 años.

Asimismo, la ambulancia MX006G3 atendió en la esquina de Doctor Velasco y Doctor Barragán, en la colonia Doctores, a un hombre baleado. Se encontraba en la habitación 303 del hotel Lord.

Una persecución el 28 en Ixtapaluca concluyó en balacera. Dos de cinco hombres detenidos resultaron con lesiones de arma de fuego; las investigaciones indicaron que los civiles armados son integrantes del Cártel de Tláhuac.

El 30 de diciembre ejecutaron en una vecindad de nombre “La Morelos” a Abraham Rosales que se desempeñaba como extorsionador al servicio del grupo delictivo la Unión de Tepito, con zona de operación en el centro histórico en coordinación con el “Hormiga”.

La madrugada de 2019 inició con el abandono con un cadáver adjudicado al cártel “El barrio Bravo”. Estaba envuelto con dos cobijas, cubierto con una lona y amarrado con un mecate. El domingo habían ejecutado a “El Chato”, identificado como extorsionador de la Unión.

Entre las víctimas de la violencia de las primeras horas del 2019 está la ejecución de un hombre de 26 años, cuyo cuerpo fue hallado “encobijado” en la calle Estanquillo, colonia Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc. El hecho ocurrió alrededor de las 03:35 horas del miércoles 2. El cadáver estaba maniatado, con impactos bala en el tórax y cráneo.

Según la Procuraduría un ajuste de cuentas entre la Unión Tepito y la Anti Unión.

También hubo víctimas en Iztacalco, en donde dos niños, de dos y cuatro años, y dos mujeres, de 36 y 55 años, fueron agredidos a balazos en la colonia INPI Picos.

El Ministerio Público notificó la presencia de dos hombres lesionados por arma de fuego, uno de ellos sin vida, en la colonia San Francisco Xicaltongo, en Iztacalco. Además, policías preventivos encontraron el cuerpo de un hombre colgado del espejo retrovisor de un camión, en la colonia Nueva España, Azcapotzalco.

El 3 de enero abandonaron el cadáver de una mujer en hotel de Calzada de Tlalpan. Su acompañante huyó después de dejar el cuerpo bajo la regadera.

El 8, cuatro ex policías fueron asesinados en un ataque directo en el cruce de Reforma Agraria y Alfredo Carrasco, colonia Santa Cecilia, alcaldía Tláhuac, según confirmó el titular de la policía capitalina, Jesús Orta Martínez.

Los ex policías de distintas corporaciones, estaban brindando cuando tripulantes de un vehículo les dispararon sin mediar de palabra, expuso Orta Martínez.

El 12 de enero, en el lenguaje de la policía, el “Jefe Azteca” informó que en la Zona de Tepito reportaron a un lesionado por arma de fuego en el interior de la Unidad Habitaiconal Rinconada, y 2 personas sin vida.

Los occisos son Gerardo Díaz Normandía, de 29 años, alias “El Chupa”, y Gerardo Argenis Morales, de 26 años, alias “El Millagui”.

Ese mismo día se sabe que La Unión Tepito amenaza a scorts que no paguen.

Por reporte policiaco se sabe de un multihomicidio con lesionados por DAF en el Sector Granjas, 9-1-1, Miguel Hidalgo y Cuitláhuac, colonia Los Reyes Culhuacán, Alcaldía Iztapalapa.

He aquí los hechos:

“MOVIL: AGRESIÓN DIRECTA”

“Reporta denunciante lesionados por arma de fuego; por conferencia refiere que los responsables a bordo de una camioneta roja y que la tenía a la vista.

“Inmediatamente se coordina por frecuencia Operativa, se monitorea id 16026 y se observan tres cuerpos a nivel de piso y se informa a C5 para que abrevie el apoyo de ambulancia.

“Inmediatamente se dio conocimiento al Jefe Zapotitlán responsable de la supervisión nocturna en la Zona Oriente, al Jefe Nápoles responsable por la supervisión nocturna en la CDMX y posteriormente al coordinador de la Zona Oriente ‘Triton’”.

“En el lugar quedan 6 muertos, 2 femeninos de 25 a 30 años de edad y 4 masculinos de aproximadamente 20 a 25 años, con Hx’s en diferentes partes del cuerpo, la ambulancia 30 de Cruz Roja traslada a un femenino de 25 años, la ambulancia MX064G2 traslada a masculino de 19 años, del tercer lesionado no indican que ambulancia realiza el traslado, refieren que los llevan al hospital General de Iztapalapa, móvil agresión directa, los responsables a la fuga en una camioneta color rojo que encuentran abandonada con las puertas abiertas sobre la calle Cuitlahuac y Morelos.

“Occisos:

“1- Saúl Apolonio de la Rosa Amezcua, de 18 años, reconoce hermana Jazmín Morales Amezcua.

“2- Manuel Rubio Hernández de 24 años reconoce a su madre esperanza Rubio, de 50 años.

“3- Héctor González Martínez, de 24 años, su padre no da datos.

“3 cadáveres en calidad de desconocidos.

Lesionados:

“1- Lesionada femenina desconocida, es trasladada al hospital comunidad Europea Médica MX064G2 paramédico Carmen Loral con 2 de personal diagnóstico.

“2- Lesionado masculino Bryan Téllez Domínguez, de 17 años, diagnóstico herida de bala en pie derecho lo trasladan al hospital de Balbuena, por sus medios llega su madre Teresa de Jesús Domínguez Martínez, de 53 años.

“3- Lesionada femenina Wendy sarai Hernández Cruz, de 19 años, diagnóstico herida de bala, entrada por salida abajo del glúteo izquierdo, se niega al traslado.

“Vehículos relacionados en el lugar:

“Aveo, color blanco, placas H72-ALT (a bordo queda un cuerpo del sexo masculino).

“Taxi Golf blanco con rosa, placas A-0591A.

“Moto Yamaha, color guinda, placas 3G5MW.

“Camioneta JEEP, color guinda, placas 560WXW (Los PRs”).

“Línea de investigación:

“Familiares indican que llegan de una fiesta (en la colonia Fuego Nuevo) y permanecen en la plazuela de Los Reyes Culhuacán conviviendo y de pronto escuchan los disparos.

“*Refieren que el vehículo Aveo blanco, Taxi Golf A-0591A, y la motocicleta Yamaha, color guinda, placas 3G5MW, llegaron en convoy, venían de una fiesta y continuaron conviviendo donde se suscitan los hechos.

“Indicios balísticos (casquillos. 223 y 9mm)

“Análisis previo al evento:

“ID 16026 a las 21:10:11 se monitoreó el lugar y no se observa a grupo de personas ingiriendo bebidas alcohólicas.

“ID 16026 ubicada en Callejón Hidalgo entre Cuitlahuac y Francisco I. Madero, pueblo de los Reyes

“03:38:00 horas. Se observa que del callejón allende salen 12 jóvenes (femeninas y masculinos) los cuales se dirigen al lugar del evento (al realizar la comparativa con los lesionados no coinciden en vestimenta).

“03:43:40 horas. Después que salen el grupo de personas se observa que dos motocicletas tripuladas por tres personas, salen del callejón Allende y se retiran tomando Cuitláhuac al Oriente.

“03:51:21 horas. Se observa una luz perteneciente a un vehículo la cual se estaciona momentáneamente (la luz no avanza) sobre Callejón Miguel Hidalgo con Dirección al Norte (Cuitláhuac).

“03:52:22 horas. Se aprecia que avanza la luz y se observa el paso de una camioneta, color vino, con características de una Jeep Patriot, la cual sale apresuradamente del callejón Miguel Hidalgo tomando Cuitláhuac con dirección al Oriente.

“No Logrando observar la salida de la camioneta de la colonia con los dispositivos aledaños.

“Indicando personal policial en campo que ubican una camioneta eterno abandonada sobre Cuitláhuac esquina casi con Morelos, la cual coincide con la observada en el ID. 16026”.

Por otra parte, se reporta que al parecer el jefe de extorsionados de la Unión Tepito, Mark Vela, se suicidó mediante un balazo en la cabeza en la colonia Doctores.

Por si fuera poco, unas fotografías muestran el cadáver en la colonia Santa María la Rivera de quien sería chofer de “Pozoles” de la Unión Tepito.

La madrugada del 15 de enero una joven mujer fue asesinada a balazos en calles de la alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.

El 26, sujetos que se dieron a la fuga mataron a un hombre de 38 años en la colonia Morelos, Según sus familiares le dieron un balazo en la cabeza.

Además, un tiroteo registrado en calles de la colonia Morelos, en la alcaldía Venustiano Carranza, dejó como saldo la muerte de un hombre.

A escasos minutos de la medianoche, fue que se suscitaron los hechos en la esquina de Nicolás Bravo y Nacional, donde un sujeto fue agredido a balazos por al menos dos hombres más. Los agresores lograron darse a la fuga.

El 29 , frente al 112 de Bosques de Sabinos en Bosques de las Lomas, encontraron en una bolsa negra un cuerpo decapitado con huellas de tortura.

El 2 de febrero una balacera dejó un hombre muerto y dos heridos en Tacuba. Los hechos se registraron antes de la medianoche, en la esquina de Lago Ontario y Golfo de Adén.

El 7, en el Sector Tezonco, Rio Nilo y Avenida Las Torres, colonia Lomas de San Lorenzo Iztapalapa; Origen 9-1-1 encontraron un cadáver abandonado con una cartulina en la espalda.

Al día siguiente, se registraron dos heridos por balacera en tianguis de Iztapalapa, en la colonia Santa Cruz Meyehualco. Las víctimas fueron una mujer de 45 años y un hombre de 55.

También en Iztapalapa, el 11 de febrero una balacera produjo un muerto y dos heridos. Los hechos tuvieron lugar sobre la calzada Ermita Iztapalapa, casi esquina con Reforma Urbana, en la colonia Reforma Política.

Ese mismo día, integrantes del CJNG amenazan a criminales de la GAM. Según el informe policíaco, presuntos miembros del CJNG, asegura que están “trabajando” en la zona de Cuautepec, Zona Escolar, La Pastora y Chalma. Además de lanzar una amenaza directa a otro presunto delincuente, el grupo de cuatro sujetos encapuchados y con armas de alto poder dice estar en alerta para mantener el orden en esta zona.

El 13 de febrero, en la zona centro, sobre el Eje Uno y su cruce con la calle de Naranjo, un hombre fue atacado a tiros cuando subía a su automóvil, en la colonia Santa María la Ribera.

De acuerdo con los primeros testimonios, el hombre fallecido, identificado como “El Pony”, salía de una cervecería ubicada sobre el Eje 1 y cuando llegó a su automóvil se le emparejaron por lo menos cuatro sujetos que viajaban en un taxi y le dispararon de manera directa.

“El Pony” era el chofer de “El Pozoles”, uno de los líderes del Cártel de Tepito, detenido la semana anterior.

En la alcaldía Gustavo A. Madero otro hombre fue ejecutado cuando salía del gimnasio, en la esquina de Camino del Esfuerzo y Camino de la Ligas, en la colonia Campestre Aragón.

En el sur de la capital, un hombre fue baleado en la calle Carboneros, en la colonia Lomas de San Bernardo. Fue llevado de emergencia al hospital infantil de Tacubaya, con un disparo en el cráneo.

El 17, seis personas (cinco hombres y una mujer) murieron al ser atacadas con disparos la madrugada del domingo en Los Reyes Culhuacán, Iztapalapa. Otras dos mujeres y un hombre quedaron lesionados, y se les trasladó a un hospital.

El 20, vecinos encontraron el cuerpo de un hombre decapitado en la colonia Casilda. Le fue colocado un mensaje escrito en una cartulina, en el que se advertía: “Aviso por robar niños le pasó esto”.

El informe en nuestro poder habla de Mitzuru, encargado de La Unión Tepito, encargado de la Unión al sur de la ciudad. Controla extorsiones y venta de drogas en los antros de esa zona, estuvo en la balacera del Grand Hotel de Plaza Escenaria.

El 22 se registró una riña en el bar del Gran Hotel, ubicado en San Jerónimo número 263, Colonia Tizapán, en el interior de la Plaza Escenaria.

El oficio de investigación del Ministerio Público refiere que a las 07:30 horas, riñeron los clientes.

El saldo fue, en lesionados: Víctor Alfonso Segura Martínez, 34 años, con impacto de arma de fuego en abdomen y tórax izquierdo sin salida.

Federico Meza Dagnino, de 22 años, presenta impacto con arma de fuego en cuello y pierna sin salida.

Luis Antonio Contreras Penilla, 28 años. Brandon Palma Trejo, 18 años, con impacto en la pierna derecha.

Estos fueron los hechos:

“Al estar en el anterior del bar varios sujetos empiezan a agredirse físicamente entre ellos al grado que refieren testigos que un sujeto empieza a disparar una arma de fuego en varias ocasiones lesionando a 4 sujetos”.

Asimismo, fue encontrado el cadáver del ex agente de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Francisco Gómez. Antes estuvo en el tiroteo del Grand Hotel.

En otro caso, en la esquina de Paseo de la Reforma y Lieja, colonia Juárez, se encontró el cadáver de un hombre de 40 años aproximadamente. En el lugar de los hechos estaba un lesionado con múltiples heridas. Ambos viajaban a bordo del vehículo VW Jetta, color rojo, placas G66AEN, el cual presenta 13 disparos de arma de fuego en puerta y ventanilla del conductor, parabrisas y ventanilla del copiloto; los responsables se dan a la fuga a bordo de un vehículo taxi Nissan Tsuru cromática rosa con blanco.

El 3 de marzo, vecinos de Iztapalapa descubrieron a un individuo conocido como “Martin”, quien se dedicaba a la extorsión. Mientras amenazaba a una señora de 72 años para obligarla a que le hiciera un pago de 25 mil pesos, algunos vecinos lo detuvieron y golpearon hasta el arribo de agentes de la Secretaria de Seguridad Pública.

Ese mismo día, una pareja fue interceptada por sujetos armados que accionaron sus armas en contra de Jesús Horacio García Vallejo en las inmediaciones Coyoacán. La esposa aseguró a medios periodísticos que Jesús Horacio García Vallejo llevaba consigo la cantidad de 55 mil pesos en una bolsa mismo que los sospechosos ignoraron.

El 4, fue baleado en las inmediaciones de Iztacalco Ernesto Sauz, quien ya contaba con 6 ingresos al Sistema penitenciario por diversos delitos, entre ellos robo, lesiones, portación de arma de fuego.

El Cártel de Jalisco Nueva Generación se adjudicó el 6 de marzo el homicidio de una mujer y un hombre que aparecieron descuartizados el primer día del mes en la calle Ahuehuetes, de la colonia Cuautepec, alcaldía Gustavo A. Madero.

Los occisos tenían un mensaje firmado por el CJNG en el que se leía “para que sigan robando niños”.

El 8, un hombre fue ejecutado a tiros en la alcaldía Venustiano Carranza. La víctima fue identificada como Luis Ricardo Castañeda, quien estaba sentenciado a 27 años de prisión por el delito de homicidio.

El 13, fueron descubiertos los cadáveres de dos personas en avanzado estado de descomposición dentro de la cajuela de un auto subcompacto abandonado en calles de la colonia Moctezuma Segunda Sección.

El mismo día, un hombre fue asesinado a balazos y cuyo cuerpo quedó en la esquina Oceanía y Persia, colonia Pensador Mexicano. El homicidio ocurrió a las 10:30 horas y en el lugar de los hechos fueron hallados cinco casquillos.

Y todo esto ocurre, según explica el jefe Orta, porque la Defensa Nacional, la Marina y la Fiscalía General de la República combaten al crimen organizado en la Ciudad de México.