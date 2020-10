El 2020 es un año de experiencias más allá de lo inédito y lo imaginario. Aún no sabemos todo lo que nos costará, ni afectará, a mediano plazo.

Abandonar el refugio de la frustración requiere no olvidar el dolor, pero tampoco consumirse en este. Sugiere transformar la experiencia en condiciones de un nuevo tipo de blindaje.

Todos pensamos en las vacunas que eviten nuevas catástrofes epidemiológicas, pero hay otra igualmente importante: La que nos prevenga para las nuevas normalidades que ocasionan.

Las epidemias globales serán, lamentablemente, ejercicios reales, frecuentes e inevitables. Parte de la eficiencia de la ciencia es prevenir, pero hasta ahora, la mejor parte ha sido remediar. La naturaleza, en su sabiduría, guarda muchos secretos a los que apenas atisbamos, y con muchas dificultades, de predicción y certeza.

No somos pesimistas, pero tampoco podemos ser ilusos.

Ninguno quiere volver a padecer lo mismo. Quizás pudiera consolarnos desear que aun cuando se repitieran las catástrofes, fueran diferentes, menos dolorosas y perjudiciales.

Sin embargo, a pesar de los riesgos, que ya hemos visto, se cumplen, y de los costos, que también hemos comprobado, pagamos; todos queremos volver a vivir como vivimos antes de las anormalidades.

Por eso la insistencia para definirlas como “nuevas” normalidades, pero sólo tienen mucho de nuevas, pero poco de normalidades. Nadie pasa por el mismo lugar al mismo tiempo, y en la misma circunstancia. Todo momento existencial es diferente, sobre todo por su dinámica dialéctica, dirían los científicos.

No hay marcha para atrás. La “nueva normalidad” es, de suyo, una contradicción. Tiempo y disciplina son herramientas para construirla y para entender sus fines.

Nueva, sí, pero normalidad, diferente. Queremos entender que lo que llamamos “normalidad” es la que emerge después de los problemas globales y deseamos sea tan larga y estable que nos permita recuperarnos de las pérdidas y adelantar algo de lo que quedó pendiente. Qué lío tan difícil querer vivir como vivíamos, con todos los riesgos que desencadenamos.

¿Cómo persistir en las ideas que no se realizaron? ¿Cómo reconstruir los propósitos que no se cumplieron? Todos huimos de lo que no nos gusta o conviene, pero está visto que no siempre podremos.

El blindaje posible comienza por reconocer que la realidad así es, será, y si la aceptamos, la aceptamos con todo. La vacuna será insistir en participar en las decisiones colectivas y no abandonarnos a la inercia de que sólo los líderes saben bien a dónde nos llevan.

Dejar en manos de los líderes, por iluminados que sean, o de los científicos, por sabios que resulten, está visto, no es suficiente. Total, si nos van a pegar los enemigos de la naturaleza, aceptemos que el trato en nuestra sociedad con ella no ha sido, al menos, el mejor. Debemos romper, y evitar, ese círculo vicioso.

La mejor explicación de esta pandemia me la dio Arturo Reyes Sandoval, un científico teziuteco, jefe de investigadores en la Oxford University y experto en vacunas: “Hemos –dijo- entrado en hábitats de la naturaleza que no conocíamos; hemos invadido e interrumpido sus ambientes y estructuras, y quienes estaban ahí salieron al nuestro… y ahora conviven con nosotros”.

Estamos, como humanidad, heridos en nuestro orgullo. Un bicho nos ha reiterado nuestra debilidad real; ha confirmado nuestras incapacidades reales y nos ha recordado que no leímos bien la escritura del por qué nos confiaba toda la creación.

El ejercicio es repensar lo que habíamos pensado, y como no sucedió tal cual lo habíamos imaginado, volver a repensarlo una y otra vez. Debemos comprender las razones de las anormalidades y utilizarlas para definir las nuevas normalidades que provocan. Es un problema de conciencia antes que salud.

Para estas responsabilidades hay que diseñar vacunas porque las nuevas normalidades no deberían ser igual a la normalidad de la que nos sacaron.

En los humanos está el errar, dijeron los sabios latinos hace miles de años. Si es cierto, entonces, la vacuna que deberíamos diseñar sería para evitar, que errar, al menos, sea una costumbre a la que no nos condene nuestra soberbia para pensarnos invencibles y capaces de vivir la vida como viene. No se debe vivir en la ignorancia de los buenos deseos ni de las soluciones ajenas a cada uno porque, hasta ahora, sus efectos han sido demoledores, a pesar de ser condiciones de nuestra vida cotidiana.

Hay mucho que imaginar, construir y reconstruir. Ninguno quiere volver al pasado reciente, pero nadie puede decir que no volveremos a vivirlo, aunque le consideremos nuevo.