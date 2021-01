Vacunas de La Contra: El aviso está dado

Los sueños del insomnio.

Se han vertido ríos de tinta por la ultra-cacareada llegada de vacunas a México: Andrés Manuel López Obrador, proclive a cambiar su retórica un día sí y otro también, lo anuncia como si todos los mexicanos ya estuvieran enfilados a recibir su respectiva dosis.

Ni cómo ayudar al verdadero y frustrado promotor para que el Banco de México quede expuesto a recibir ingentes sumas de dinero originadas en la delincuencia organizada. Para qué intentar entender al hombre que consolidó la capitulación de Culiacán.

Carece de sentido intentar comprender lo que aquel individuo soltó un día que le preguntaron en el terruño sobre Los Zetas y que optó por decir a los periodistas que mejor admiraran al Grijalva.

Qué le vamos a hacer a ese individuo que anda a la desesperada, ordenando que capturen a algún pez gordo para que los estadounidenses lo dejen en paz, pero les estampa en la cara una Ley de Seguridad Nacional que llama a la sospecha y entorpece el trabajo conjunto.

Es mejor olvidar la posibilidad de que a un agente encubierto de las 16 agencias estadounidenses, los malandros lo capturen en territorio mexicano y se haga una versión corregida de la crisis estilo Camarena.

Por otra parte, no se regatea un milímetro el esfuerzo de Marcelo Ebrard y su tripulación para negociar la mayor cantidad de biológicos que lleguen al país; el problema no va a ser del canciller, que está haciendo notorias suertes para lograr la hombrada. El asunto es más complicado y está en dos líneas: La repartición de la vacuna y la aplicación de la misma en todas las comunidades del país con los cárteles encima.

El territorio y el reto

Se ha dicho hasta el cansancio que la Sedena se encargará de proteger el traslado del biológico a todo el territorio nacional por medio de sus dos brazos: Las tropas regulares y la Guardia Nacional.

Con todo, hay una serie de riesgos a partir de que la vacuna llegue a cada capital estatal: La distribución a los municipios, particularmente a los más peligrosos y, sobre todo, a los más alejados, preservando las cadenas de frío indispensables para su funcionamiento.

Y, por otra parte, la verdadera hazaña no es que los biológicos arriben a cada municipio, sino que las organizaciones criminales estén dispuestas a tres cosas:

1.- A no robar el producto en algunos de los municipios en donde se conserve.

2.- A permitir que los habitantes de comunidades alejadas logren llegar al centro de vacunación respectivo.

3.- Y a que el contingente que trasiega la vacuna de un sitio a otro pase por zonas de máxima conflictividad criminal y social.

Van apenas dos ejemplos de lo que representan estos tres riesgos en el sentido que el Estado Mexicano deberá aplicarse a un desafío histórico.

Tierra Caliente, en Michoacán

Para entender el problema que tiene esa complicadísima zona hay que hacer memoria: El principal antecedente michoacano del crimen de alto impacto data de finales de los años 80 del siglo XX con los hermanos Valencia, quienes, en algún momento, optaron por hacer sinergia con el cártel colimense de los hermanos Amezcua para generar una poderosa maquinaria delictiva focalizada en las drogas sintéticas.

Alrededor de 2001, el cártel del Golfo llegó, a sangre y fuego, a Michoacán a feudalizar el territorio con el propósito de hacerse tanto del mercado local como de la zona portuaria y de los corredores productivos instalados por la criminalidad estatal.

Intentando defender su estado, la organización Valencia se hizo de un notable grupo de sicarios, incluyendo desertores del Ejército Mexicano y antiguos kaibiles, pero de nada sirvió el plan de defensa. En poco tiempo, la Guardia Pretoriana de Osiel Cárdenas (Los Zetas) arrasó con la estructura de defensa e inició la feudalización en su grado extremo.

La pinza de la feudalización michoacana se dio con la aparición de un extraño grupo llamado “La Familia”, que se supo vender como una organización ajena a Los Zetas y que, precisamente, se concentraría en combatir a éstos.

Los propósitos finales de “La Familia” son nebulosos, puesto que ante la opacidad del gobierno federal para establecer, con precisión, el nacimiento de tal grupo se ha posicionado la especie de que en realidad se trataba de una organización local que supo competir con Los Zetas para desplazarlos de Michoacán una vez terminado el exterminio de los Valencia.

En el desembarco del cártel del Golfo y Los Zetas a Michoacán en 2001 se maximizó el expolio, particularmente en la región terracalentense. Pronto comenzaría a darse la incubación de proyectos de autodefensa, tanto legítimos (auspiciados por ciudadanos) como ilegítimos (impulsados por la delincuencia organizada).

Después llegó el segundo gran grupo criminal local que agredió a Michoacán, “Los Caballeros Templarios”, una escisión de “La Familia”; Nazario Moreno simuló su muerte tras un enfrentamiento con la Policía Federal, dejando el terreno libre a Servando Gómez y a José de Jesús Méndez.

Los Templarios abandonaron otras actividades y se dieron a la tarea de feudalizar a Michoacán: Desde la imposición de cuotas extorsivas a toda clase de actividad productiva hasta la exportación de hierro a China. El valor de las exportaciones criminales de los Templarios en su auge llegó a representar unos 2 mil millones de dólares anuales.

Ahora bien, cabe preguntarse si en un territorio como el señalado, los habitantes de Tierra Caliente podrán ir a vacunarse sin que los cárteles metan las manos. Honestamente, lo dudo por completo.

Estado de Guerrero

El nodo central de la actividad de estas organizaciones se da en la amapola y la mariguana, sin omitir a la heroína, la cocaína y algunas drogas sintéticas. Por otra parte, varios de estos grupos delictivos también cobran piso, cometen secuestros y robo sindicado.

Para quien tenga que planear las cosas en Guerrero, ahí va una lista básica de los grupos delictivos más agresivos que poseen un enorme control territorial, sin omitir que también se mueven por ahí el CJNG, Los Zetas, “La Familia Michoacana” y “Los Caballeros Templarios”.

1.- El “Cártel del Fantasma”, establecido por Onésimo Marquina Chapa “El Necho” y su hermano Javier. Sin embargo, hay que considerar que el “cártel del Sur” fue fundado por José Antonio Valdez Chapa, “El señor de la V”. Dos elementos unen a estos grupos: Tanto Marquina Chapa como Valdez Chapa son primos y, en el pasado, trabajaron juntos para “Los Rojos”.

2.- “El Cártel del Sur”, fundado por José Valdez Chapa en el estado de Morelos. Por otra parte, el “Cártel del Sur”, en Guerrero, fue puesto en marcha por Isaac Navarrete, enemigo de Onésimo Marquina y socio de Valdez Chapa.

José Antonio Valdez Chapa había comenzado como encargado de la plaza de Tlacotepec (Guerrero), apoyado por Onésimo, trabajando para “Los Rojos”. Posteriormente, Valdez Chapa trabajaría para “El Cártel del Sur”, primero, en Guerrero y, después, en el estado de Morelos.

3.- “Los Tequileros”, organización criminal fundada por Raybel Jacobo de Almonte, quien, originalmente, los puso en marcha como un brazo armado de “Guerreros Unidos” para contener a la “Familia Michoacana”, con epicentro en Totolapan.

En 2014, Raybel Jacobo de Almonte decidió que emprendieran su propio camino cuando su enlace con “Guerreros Unidos”, Vicente Popoca, amo y señor de Totolapan, fue detenido.

4.- “Guerreros Unidos”, fundada por Cleotilde Rentería (ex escolta de Édgar Valdez Villarreal, a su vez colaborador de Arturo Beltrán Leyva). Esta organización ha sido dirigida por Sidronio Casarrubias y sus hermanos Adán y Ángel, así como por Rogelio y Federico Figueroa, operadores financieros de Casarrubias.

Mario Casarrubias fundó esa organización, que posteriormente tendría a su cargo Sidronio. Mario fue detenido por tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos (enviándolos en autobuses de pasajeros) y, de ahí, Sidronio tomó el relevo.

5.- “Los Rojos”, provenientes del cártel Beltrán Leyva, fundados por Onésimo Marquina. Junto a su hermano Javier, Onésimo ha estado vinculado a la “Policía Comunitaria de Carrizalillo y Mezcala”.

Habrá que tomar en cuenta que Zenén Nava, colaborador de “Los Rojos”, era primo de José Nava Romero, líder fundador de dicha organización. En esta disputa territorial se incluye a “Los Jefes”; es decir, el equipo de sicarios élite de “Los Rojos”, puesto en marcha por los hermanos Jonatán y Jesús Catalán, “La Niña” y “El Lobo”, respectivamente.

6.- Los “Granados”, emprendido por Rubén y Salvador Granados, “El Nene” y “El Chava”, respectivamente. Se concentran en el tráfico de mariguana en la zona de Tierra Caliente, en el estado de Guerrero.

Tecpan de Galeana es el nodo central de este grupo, al que prácticamente todos los organismos de inteligencia consideran como asociado al CJNG. También opera en Petatlán, territorio conocido por los eventos violentos que vivió en la década de los 70 del siglo XX, con la guerrilla de Lucio Cabañas.

7.- “Los Ardillos”, fundado por los hermanos Celso, Jorge Iván, Antonio, Bernardo, Pedro, Juana y Lilia Ortega Rojas. El nombre de la organización proviene de su principal líder, Celso. Con su epicentro en Quechultenango, “Los Ardillos” poseen una de las maquinarias de informantes más eficientes y, por ello, pueden operar pese a la presencia de las Fuerzas Armadas.

8.- El CIDA, “Cártel Independiente de Acapulco”, fue fundado por Édgar Valdez Villarreal y posteriormente fue liderado por Irving Macedo Acevedo. Su centro de operaciones es, justamente, el puerto de Acapulco. El CIDA funcionó, al principio, como brazo del cártel de Sinaloa para avasallar a Los Zetas cuando se dio la guerra frontal entre estos dos grupos, alrededor de 2004.

Todo lo anterior permite supone que ciertas zonas de Guerrero ni en sueños están bajo control del Estado. ¿Cómo se dará la logística para llevar vacunas y lograr que los habitantes de docenas de comunidades puedan recibir el biológico?

Y lo que falta

Por razones de espacio no se atienden, aquí mismo, los casos de Baja California, Tamaulipas, Sinaloa, Ciudad de México, Chihuahua y Estado de México. La conclusión es obvia: Alguien va a tener que pensar cómo llegar a todos los municipios del país con una vacuna que no termine en manos equivocadas. No digan que no se les dijo.