Divide y vencerás, dice un viejo refrán popular y un muy utilizado apotegma político.

Maquiavelo, el siempre actual maestro de los políticos que a veces piensan, aconsejaba al Príncipe que era mejor que sus súbditos le tuvieran miedo a que le amaran, y sus alumnos de estos últimos 500 años se han encargado de promover, con diferentes estrategias y medios, que así sea.

Y no son perversidades del ejercicio del poder; son, ahora, preceptos que a lo mejor se siguen, más o menos, al pie de la letra, conforme la inteligencia del político se los permite.

Recuerdo estos temas ahora que empezamos a respirar un poco más tranquilos, y con mayores esperanzas, por el anuncio de que pronto habrá vacunas contra el Covid. Será un acierto en todos los sentidos, incluida una importante ganancia para este proceso electoral.

Y si es posible esa vacuna tan importante y urgente, deben ser posibles otras vacunas para otras pandemias sociales y económicas, en las cuales, dirían los médicos, cursamos los mexicanos y las mexicanas.

Yo creo que no son tiempos de mexicanos buenos contra mexicanos malos. Tampoco será bueno un largo proceso de polarización inducida porque de suyo, los humanos, al buscar cada uno sus intereses, nos polarizamos y conflictuamos. Además, todo debe tener un término y no es sabio dejar que las fuerzas sociales lo determinen sólo con sus propias inercias.

Los partidos políticos y los actores políticos deberán considerar su responsabilidad de ser conductos de coincidencia y definiciones, y deberían medir en sus estrategias de campaña la pertinencia de abonar al conflicto fratricida y al debate polarizante en el que estamos, enardeciendo las viejas insatisfacciones y las nuevas, empoderando los antiguos corajes reprimidos y los nuevos, y solventando con templanza la medición de las promesas no cumplidas, las de antes y las de ahora.

La vacuna tendría que elaborarse con unidad y concordia. Las dos, me imagino, están lejos del espíritu de batallas de todos los partidos, los que quieren corregir lo que, a sus ojos, no está bien, y los que defienden lo que, a sus ojos, sí está bien. No hay necesidad de que corra sangre, ni tampoco de inflamar la vesícula biliar de toda la sociedad.

Paz sería en antídoto para estas enfermedades… no está fácil.

Hay otros enemigos que viven y engordan de lo contrario.

Se habla en el debate privado de la incapacidad de intervenir en el debate público para externar su percepción. Creo que esas incapacidades son más auto limitantes que reales, pero hay que abonar en este sentido, que alguien debería medir los temores que hacen que los ciudadanos normales se limiten al comentario de corto alcance y nula eficiencia.

No hay, a mi juicio, cortapisas a la expresión pública. Es un mar de miedos en los que navegan muchos paisanos y el reconocimiento anticipado de que en nada servirá para resolver sus problemas; mejor recurrir a los gestores sociales o políticos, que muchas veces sólo lucran con sus dolores y aprovechan posibles soluciones, rasurando lo obtenido.

No son tiempos de la Santa Inquisición. Son tiempos de oír y de acatar, pero en un diálogo franco, útil, entre quienes votan con los que son votados, conversación franca de ida y vuelta. El diálogo esta flaco y no se hace suficiente, y menos eficiente, si sólo habla uno de los dos dueños de la solución.

La vacuna para esta pandemia de oídos sordos es más fácil. Apoyar y motivar que los electores extremen sus angustias, sus temores, sus insatisfacciones, pero las de ahora. Las viejas ya no urgen tanto porque, se afirma, ya se han ido corrigiendo y resolviendo.

Por donde se vea y se sienta, la percepción de los mexicanos no siempre es la misma de quienes los representan o los sirven en el poder público, y en eso, a Maquiavelo, también claro y preciso, hay que medirlo con la vara real que sólo deben ver los ojos de los que mandan. Y eso no significa ver lo que se quiere ver, oír lo que se quiere oír y hacer lo que sólo una aparte quiere hacer.