Trabajadores y empresa del Metro en difícil negociación

La Gran Capital de la República Mexicana y los suburbios adjuntos del Estado de México, asentados en el enorme Valle de México, a más de 2,400 metros de altura y actualmente con una población de más de 20 millones de habitantes. Ha plasmado a través de los años en muchos contornos urbanos, cada vez más asombrosos e increíbles en esta capital, gracias al servicio dinámico iniciado en México con la transportación urbana, que presta a través de los trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro en la Ciudad.

Que ha tenido el crecimiento y la tecnología de duchos mexicanos, bien adiestrados en el Poli y la UNAM, así como en otros países como Francia y España. Que paso a paso desde muy jóvenes, como egresados del Instituto Politécnico Nacional (IPN), con la capacidad y los conocimientos para afrontar los complicados servicios tecnológicos de este equipo a través de los años.

Para no ir muy lejos desde hace 50 años en que la ingeniería Mexicana, el Gobierno de la República y los Trabajadores de sus Sindicatos, que juntos realizaron la proeza que durante muchos años se consideró imposible.

Para darle cauce al proyecto de locura de construir el Metro en esta capital, sin la infraestructura humana del personal altamente calificado para desafiar el reto, sí señor el reto, de conducir trenes masivos rápidos calculados, para transportar a salvo a su trabajo o a sus hogares al menos a 5 millones de pasajeros diariamente.

Hoy luego de 50 años de correrías desde de que se inauguró la primera Línea que abrió el paso, porque conviene recordar o no olvidar, cómo se construyó este medio rápido y masivo de comunicación para los usuarios. Hoy en día, el Metro con sus 12 líneas, subterráneas, de superficie o elevadas, cuenta con 195 Estaciones en la Ciudad de México y en el Estado de México, para un traslado con trenes entre las estaciones con un cupo de 1500 pasajeros en recorridos, hasta de 3,000 km entre las estaciones aproximadamente, cuyo espacio se ha prolongado constantemente.

En un recorrido reporteril en los túneles de las 12 Líneas más concurridas, en las diversas estaciones en los últimos días, los trabajadores sindicalizados del Metro expresan su temor ante los líderes de las organizaciones que existen, que la autoridad de la Directora Florencia Serranía Soto, pretenda olvidar el nivel de seguridad social del trabajador con los riesgos que se han advertido.

Sé que puntualizan la actividad de la Empresa como injusta y negativa del respeto a las Condiciones Generales de Trabajo de los propios trabajadores, que en virtud del trabajo riesgoso y especializado, que se ha venido aplicando desde hace muchos años con un bajo salario, para compensar con las prestaciones esenciales, que están pactadas de común acuerdo con el contrato entre la Empresa y el Sindicato.

Por ejemplo se ha dejado de cumplir con los servicios de la salud, al grado nos dicen: No hay medicinas en las clínicas y existe el riesgo de que no se renueve intempestivamente el contrato del Sanatorio Durango. Donde existen todas las historia clínicas de los trabajadores y de sus familiares de muchos atrás.

Se preguntan a sí mismos: Cuál es la prisa si nos recetan adecuadamente el servicio de atención médica especializada y hospitalización al Metro. Nos dicen airadamente estos trabajadores, “es inaceptable y genera indignación y rechazo absoluto en la defensa de los Derechos Humanos”.

Dirigentes seccionales afirman: No está cerrada la negociación, es bienvenida si es la negociación, franca y abierta. Tal como se ha recibido la comunicación de la Doctora Florencia Serranía Soto Directora del STC. En el que manifiesta tajantemente el compromiso de la Empresa de pagar en los próximos días en los términos del Reglamento de Condiciones de Trabajo, todos los pagos decembrinos tal como están pactados, pero tampoco se han cubierto los retrasos al pago de ley, a otros prestaciones de los que la Directora Serranía no hace mención, en la comunicación de respuesta dirigida al Ingeniero Fernando Espino Arévalo Presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sindicato del STC, a las “fallas en la entrega de uniformes y ropa especializada de trabajo. No se les paga oportunamente a los trabajadores de servicio de los comedores. No hay herramientas ni refacciones para realizar el mantenimiento de los trenes ni a las instalaciones fijas del Metro”.

Se siguen contratando empresas externas para realizar trabajos que resultan onerosos, que pueden hacer mejor los propios trabajadores del Metro, y lo malo es que, nos señalan y, dan detalles como inconformes y es que los trabajos que realizan estas empresas son deficientes y luego los trabajadores del Metro tienen que corregirlas. Por eso hemos dispuestos que el personal de las seccionales del sistema no acepten trabajar tiempo extra a partir del cierre de recorrido y durar hasta corregirse de inmediato esta situación.

Algunos trabajadores insisten en la necesidad de la salida de la Doctora Serranía, pero en realidad no se percibe este requisito en primera in instancia, pero sí se afectan los Derechos Laborales y de los de la Salud, que son estos últimos a la par de los Derechos Humanos del trabajador. Ellos públicamente nos dicen, que van a exigir iniciar una movilización sin precedentes. Pues todos los trabajadores de este organismo sin importar la filiación sindical, parecen dispuestos a unirse a esta lucha.

Inclusive de última hora, han tenido información, que en los próximos días, antes del término del mes de Noviembre, va a arrancar el inicio de la reconstrucción de la Línea 1. Con un altísimo presupuesto de miles de millones de dólares, que se disputan los empresarios Chinos y los Franco hispanos. Por lo que no vale la pena gastar ahora con todos los problemas que existen presupuestalmente en la economía de la nación, por la epidemia del Covid-19, sin dar cumplimento a la relación laboral del trabajador del Metro, que junto con el personal Médico, están llevando a cabo funciones básicas de la Nación.

