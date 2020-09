Tesla, la empresa automovilística que está cambiando las reglas del juego

Tesla es una empresa estadounidense que diseña, fabrica y vende automóviles eléctricos, componentes para la propulsión de vehículos eléctricos y baterías domésticas para el almacenamiento de energía renovable. El nombre de la empresa es un tributo al ingeniero eléctrico de origen serbocroata Nikola Tesla, considerado el genio de la electricidad y quien fuera rival de Thomas Edison. La empresa fue fundada, en 2003, por el multimillonario Elon Musk, considerado, dentro de la industria de la tecnología, el nuevo Steve Jobs y fundador único de empresas tan importantes y conocidas, como Paypal, SolarCity y SpaceX.

De acuerdo con información de Bloomberg, al cierre del primer semestre de 2020, Elon Musk superó al fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, y se convirtió en la tercera persona más rica del mundo. El fundador y director de Tesla incrementó su riqueza en 76 mil 100 millones de dólares, tan sólo este año, gracias a que las acciones de la empresa han aumentado más de 475%.

En 2008, Tesla lanzó su primer automóvil de consumo, el Roadster; hoy, 12 años después, en marzo de este año, el especialista en automóviles eléctricos produjo su vehículo número un millón. Después de producir cantidades muy pequeñas durante muchos años, Tesla aumentó, significativamente, su capacidad de producción con el lanzamiento del Model 3, de menor costo. Sólo el año pasado, la compañía fabricó 365,000 autos, excediendo el número total de autos que produjo en 10 años, entre 2008 y 2017.

Si bien pasar de cero a un millón de automóviles en poco más de una década es, sin duda, un logro impresionante, Tesla todavía está muy lejos de los fabricantes de automóviles tradicionales en términos de producción; tan sólo el líder de la industria Volkswagen produce más de 10 millones de vehículos por año.

Tesla no sólo ha visto incrementada su producción, sino también el valor de sus acciones. Después de ver el repunte del precio de sus acciones durante gran parte del 2019, Tesla anunció un “Split”, o división de acciones de cinco por uno, el pasado 11 de agosto para “hacer que la propiedad de las acciones fuera más accesible para los empleados e inversionistas”. El anuncio agregó combustible al repunte de la compañía, aumentando el precio de sus acciones en más del 70% tan sólo en las últimas tres semanas de agosto. Con ello, de acuerdo con Statista, el fabricante de automóviles eléctricos vio dispararse el precio de sus acciones en casi un 1,000% en los últimos 12 meses, lo que elevó la valoración de la compañía a más de 17 veces sus ingresos durante los últimos 12 meses y que llevó su capitalización de mercado a 442 mil millones de dólares para el 1 de septiembre de 2020.

Para poner eso en perspectiva, Toyota está valorado, actualmente, en alrededor de 0.6 veces sus ingresos anuales, y con un nivel de capitalización de mercado al 1 de septiembre de 2020 de 185 mil millones de dólares, por lo que muchas personas consideran que Tesla está sobrevalorado. Si analizamos las cifras de entrega/ventas se confirman tales afirmaciones. Mientras Tesla entregó menos de 400,000 autos eléctricos en los 12 meses terminados el 31 de marzo, Toyota vendió casi 10.5 millones de vehículos durante el mismo periodo, aproximadamente 10 veces más de los que Tesla ha construido en su vida.

Después de haber superado, durante mucho tiempo, a los “tres grandes” de Detroit (Ford, General Motors y Chrysler), para convertirse en la empresa de fabricación de automóviles más valiosa de EU, Tesla hizo historia en junio de este año al superar a Toyota para convertirse en el fabricante de automóviles más valioso del mundo. Después de un breve regreso de Toyota, Tesla volvió a tomar el primer lugar y no ha mirado atrás desde entonces. Hoy, Tesla tiene un valor de mercado de más del doble que Toyota.

Si bien la valoración de Tesla es, ciertamente, alta, los inversionistas optimistas argumentan que la empresa no se valora como una empresa de automóviles, sino, más bien, como una empresa de tecnología que construye automóviles. No obstante, si lo comparamos con Apple, la madre de todas las empresas de tecnología, arroja una perspectiva diferente. Con una capitalización de mercado de 2.29 billones de dólares, Apple vale, aproximadamente, ocho veces sus ingresos durante los últimos 12 meses, y no 17 veces, como ocurre hoy con Tesla.

El aumento en la valoración del mercado accionario de Tesla se atribuye, en gran medida, a las ganancias del tercer trimestre de Tesla del año pasado, así como a las nuevas fábricas que se están construyendo, y a las entregas rápidas de automóviles a los clientes. Tesla también ha liderado el grupo en la fabricación, la infraestructura y el marketing de automóviles eléctricos, un mercado en crecimiento que todos los fabricantes de automóviles buscan llenar lo más rápido posible. Aun así, el unicornio de Elon Musk todavía deja perplejos a muchos analistas, dejando a muchos rascándose la cabeza sobre por qué la compañía continúa aumentando su valor.

Los autos eléctricos, en comparación con los automóviles de combustión interna, siguen siendo aún muy caros, sin embargo, esta semana, Elon Musk prometió un auto eléctrico de 25,000 dólares que estaría disponible en, aproximadamente, tres años y que sería capaz de conducirse de forma totalmente autónoma. Si bien parece un objetivo difícil de lograr, Tesla y Elon Musk han roto muchos paradigmas y están construyendo su propia historia, y deben de ser motivo de inspiración para otros empresarios.

“No creo en trucos para tener una mentalidad innovadora. Pienso que es un estilo de pensar junto al atrevimiento de tomar decisiones”. Elon Musk.

* En Lengua Tarahumara (Rarámuri), este vocablo designa una tradición de compromiso social basada en la ayuda y el apoyo mutuo en situaciones de apuro o crisis