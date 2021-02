‘Sin una evidencia científica suficiente’

En el mundo farmacéutico y médico no hay una certeza robusta en contra o a favor de algún medicamento y vacuna contra el coronavirus

Ha ocurrido, docenas de veces, a lo largo de la Historia, en el entendido de que las vacunas no protegen por decreto; esta clase de biológicos van madurando a base de ensayo-error, como no podría ser de otra manera.

Dicen los que saben que en la investigación biomédica actual, como nunca antes en la historia de la Medicina, se ha combinado el supercómputo con técnicas de trabajo que pueden simplificar siglos de reflexión en tiempo récord.

Hasta ahí no queda sino admirar esa clase de avances científicos y tecnológicos, sin embargo, hay dos obviedades insalvables.

La primera es que los científicos son seres humanos, no dioses, por lo que se equivocarán en el camino; la segunda es que el cuerpo humano es un misterio y se comporta de manera caprichosa.

Por ejemplo, lo que puede curar en Asia puede ser un veneno para los africanos, y lo que es una bendición en Norteamérica puede arrasar en Oceanía.

¿Hay manera de evitar esta clase de problemas?

No, realmente; hacer ciencia de frontera tiene un fuerte componente de riesgo.

Hay que considerar que los científicos de la actualidad que se están liando con la pandemia han hecho en meses lo que en otro momento llevó décadas y que una supercomputadora ha podido analizar miles de datos en semanas, sin omitir la cooperación internacional vía remota, particularmente entre Europa y Estados Unidos.

En el caso del Covid-19, medicamentos, compuestos y artilugios han sido elogiados; después puesta en duda su eficacia; posteriormente vapuleados y, tras mucho trasegar, se les ha aplicado un nombre que los envía al limbo temporal, “sin evidencia científica comprobable”.

Los medicamentos, seguramente, son los más cuestionados en la pandemia; han pasado del uso generalizado y masificado para ser agredidos severamente por algún grupo de presión, ya sea farmacéutico o político, y tras una larga temporada en el anonimato resurgen porque alguna investigación los ha reivindicado.

La historia no es nueva ni, mucho menos, extraña. Ahí sigue el más famoso de cuantos fármacos ha existido, que a ratos se le considera un gran aliado contra distintos padecimientos y a ratos se le achacan toda clase de males, la Aspirina.

Así, hay medicamentos que se han empleado en la pandemia y que entran y salen del oprobio sin que haya un acuerdo permanente sobre su uso. Y es que si el mundo está sumido en el más absoluto de los miedos, pocos quieren apostar al mediano plazo.

Lo que importa es hoy, y mañana será otro día.

Ahí va el caso de algunos medicamentos que han sido saco de boxeo en la pandemia que estamos viviendo.

Ivermectina

Se trata de un antiparasitario que se emplea en un sinnúmero de padecimientos, incluyendo la fiebre amarilla y el dengue. Conforme la pandemia avanzaba en 2020, Perú y Bolivia comenzaron a verle grandes ventajas para detener al Covid-19, incluso, al grado de anexar a este medicamento en el equivalente de esos países al Cuadro Básico.

Bolivia no se anduvo por las ramas y alcanzó casi el medio millón de personas a las que se les administró el medicamento, y otro país con tiempo en el manejo del mismo inició una discusión legislativa sobre el asunto, Colombia.

No se crea que América Latina fue el hervidero del tema. Australia investigó largamente sobre las ventajas de la Ivermectina para inhibir la replicación del SARS-CoV-2. Mientras los científicos se devanaban los sesos, la falta de reflejos por parte de varios gobiernos terminó por producir un mercado negro del antiparasitario.

Peor aún, ante su escasez, pronto comenzó a migrar la versión empleada para tratamiento veterinario hacia los ávidos usuarios que la demandaban hasta en los hospitales. El resultado fue un sinnúmero de intoxicaciones y a la fecha no hay un acuerdo final y global que diga si la Ivermectina es héroe o canalla.

Azitromicina

Este medicamento es uno de los antibióticos macrólidos más potentes y se emplea para combatir un sinnúmero de infecciones, desde respiratorias hasta oportunistas, en personas con VIH.

De hecho, la Azitromicina es uno de los medicamentos legendarios para atacar distintos padecimientos que produce el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida. Justamente, este compuesto es desarrollado por la misma casa que produce la única vacuna disponible para el personal sanitario en México, laboratorios Pfizer.

También empleada en la fiebre reumática, la Azitromicina es un medicamento confiable y, como todo en esta vida, funciona si se le emplea en la forma correcta, y no como un producto que cure cualquier mal.

En las redes sociales ha habido hasta cadenas de WhatsApp en las que se dicen las cosas más extrañas sobre la Azitromicina, desde comprar algunas cajas y tenerlas a buen resguardo, como si fueran latas de sopa, hasta ingerir el contenido de la primera caja apenas se sientan síntomas de algo que pareciera ser Covid-19.

Tras meses de intenso debate, los especialistas han llegado a lo obvio. La Azitromicina es un antibiótico, y no un antiviral, que no le resta su gran poder como coadyuvante, pero de ahí a tomársela como jarabe para la tos hay un mundo de diferencia. Con todo, una buena parte del mundo sigue metido en la discusión.

Oseltamivir

Popularmente se le conoce como Tamiflu, el antiviral que alcanzó el estrellato en la llegada del virus aH1N1, entre 2008 y 2009. Se le comenzó a considerar tan confiable que aún en los más pequeños ha sido administrado.

El Oseltamivir ha pasado por tres fases en el tema del Covid-19. La primera casi al empezar los casos de contagio, en los que fue desechado porque “el coronavirus no es gripe”; después se le vio como coadyuvante y, luego, como antiviral potencialmente útil.

Entre tanto caos, una sola cosa es segura; no hay estudios definitivos que desmientan o ratificar la funcionabilidad del Oseltamivir contra el Covid-19. Y mientras tiene ejércitos de detractores, cuenta con legiones de leales que le apuestan en el coctel medicamentoso para combatir al virus.

Remdesivir

Usado para el ébola, este producto ha caído en una suerte similar a su pariente el Oseltamivir. En el primer semestre de 2020, los entusiasmados científicos que habían trabajado, por años, en la experimentación del Remdesivir publicaron intensivamente los buenos resultados de este producto en el combate contra el ébola.

Por supuesto, los humanos tenemos la memoria muy corta y pocos repararon en la importancia del hallazgo clínico considerando las miles de vidas que ha cobrado el ébola desde que se le comenzó a identificar, a mediados de los años 70 del siglo XX, en Sudán.

Ahí está la clave para entender lo que ocurre con el Covid-19; en números redondos pasaron 40 años para que Sudáfrica viera una luz de esperanza en el combate contra el ébola. Y ahora mismo, la gente grita indignada por qué no ha salido el medicamento que sea definitivo contra el Covid-19 en menos de 12 meses.

La Organización Mundial de la Salud ha estimado que el ébola ha pasado, en forma de oleada, por una considerable extensión territorial en África al menos doce veces desde su identificación como virus.

Casi todos los expertos coinciden en que el Covid-19 no ha terminado, siquiera, su primera ola mundial, iniciada en 2020.

El Remdesivir está en el filo de la celebridad. Habrá que ser mesurados porque seguramente alguien publicará una investigación que desmienta su efectividad y se le enviará al cajón de los medicamentos que han sido mito e incógnita al mismo tiempo.

El más vapuleado

No es un medicamento, pero funciona como vacuna. No es una vacuna, pero sirve como el más eficiente mecanismo de protección contra la pandemia: El cubrebocas.

Al respecto, un “experto” se ha movido en el arte de dar bandazos a la hora de dar su opinión sobre la mascarilla, el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Sus disparates son inocultables. El primero fue el 27 de abril, cuando dijo que “el uso de cubrebocas tiene una pobre utilidad o una nula utilidad”. En esa fecha había 16 mil 752 casos activos.

Después entró en un tono politológico al rechazar el uso obligatorio del cubrebocas.

“Cuando se hace responsable a la persona por lo que ocurre a los demás con carácter obligatorio se establece cohesión por parte de las fuerzas del Estado, no necesariamente la fuerza pública; pueden ser sanciones administrativas, como una multa de más de 40,000 pesos; eso, en un país que ha sido asolado por abusos de autoridad, por actos de violación de los derechos humanos, por violencia social muy lamentable, puede resultar en enorme riesgo de que se vuelva a abusar de los derechos humanos”. Tales perlas las soltó el 12 de agosto de 2020.

Cuando el “especialista” dijo semejante cosa había 54 mil fallecidos confirmados, así que todavía no era suficiente para que abogara en favor del modesto apósito que salva vidas. Las cosas cambiaron un poco el 18 de noviembre de 2020:

“Las personas que han formulado todo este debate, desde medios de comunicación, corporativos de primeras planas, periódicos nacionales, radio, televisión, hasta las diversas redes sociales, harían una contribución, posiblemente más efectiva de bienestar social, si en lugar de estar centrando la conversación en eso la centraran en promover el uso de cubrebocas. Entonces, qué mejor que en las primeras planas, en lugar de aparecer un planteamiento tipo nota roja, en donde se destaca la confrontación de tinte político, pusieran todas las mañanas ‘usa tu cubrebocas’, o páginas internas. Y que ellos asumieran el costo de esos espacios para hacer promoción de la salud en lugar de que la hagan solamente los gobiernos”. El 18 de noviembre pasado, cuando lo dijo, había 95 mil 528 fallecimientos por Covid-19 en México.

Las vacunas y los colados

Aunque no son antibióticos ni antivirales, las vacunas son como el béisbol; en palabras de Yogi Berra, no funcionan hasta que lo demuestran. Y la experiencia es demasiado cutre como para poder saber cuáles serán enviadas al olvido, hasta que sean objeto de mejoras en los laboratorios, y cuáles tendrán una puntual competencia.

Las vacunas

En el caso mexicano, las vacunas andan en problemas, sin que la opinión de López-Gatell importe gran cosa. Por una parte, a Pfizer se le complicaron los tiempos de producción y los de entrega, por lo que la fecha de aplicación del “refuerzo” a la primera dosis aplicada al personal sanitario está en veremos.

Por otra parte, no cesan los rumores en torno a que Andrés Manuel López Obrador recibió la vacuna china CanSino y que no sirvió de nada, pues se contagió. Es un hecho que se sabrá la verdad hasta dentro de meses o años, cuando López-Gatell ya no esté en el cargo que hoy ostenta.

Adicionalmente, están las vacunas rusas y su estela de opacidad respecto a su verdadera capacidad para combatir al virus, sin omitir a otras que vienen en camino, pero no se tiene experiencia real, en México, respecto a su funcionamiento y efectos secundarios, aunque la Sputnik V haya sido aprobada por Cofepris y digan que llega este mismo mes, febrero, para empezar a vacunar con ella a los adultos mayores de 60 años.

Carvativir

A la discusión seria llegó Nicolás Maduro con “el antiviral Carvativir”. Según sus cuentas, el medicamento frenaba, en seco, al virus con un cien por ciento de efectividad, pero la revista oficial de la “Academia Nacional de Medicina de Venezuela” lo corrigió suavemente:

“Hay una sola conclusión válida con la información que hasta ahora es del domino público: Los extractos de tomillo, incluyendo muchos de los aceites esenciales derivados de esa planta, tienen el potencial terapéutico contra coronavirus, sin embargo, es prudente esperar por mayores datos de las pruebas del Carvativir, según los protocolos internacionales descritos arriba para calificar como candidato a medicamento anti Covid-19. Esperemos que así sea y se convierta en realidad esta futura noticia”.

Así que, en el mundo farmacéutico y médico, todavía no hay evidencias robustas en contra o a favor de algún medicamento y vacuna.

Sólo un producto, el más modesto de todos, ha demostrado su valía: El cubrebocas, aunque, por supuesto, tenga una legión de detractores, incluso en Palacio Nacional.

[email protected]

Twitter @fercrisanto

Facebook: Fernando Alberto Crisanto