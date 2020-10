Si todo debe, nada teme

Especie no es para tomarse a juego; como es frecuente, declaraciones de titular del Ejecutivo federal exhiben numerosas distorsiones

El 27 de septiembre, acompañado de Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador convidó una de esas perlas que obsequia con frecuencia. “Quiero que sepan mis adversarios, los conservadores, que no voy a usar guardaespaldas. Tengo la conciencia tranquila. El que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Voy a seguir recorriendo el país sin protección, con la frente en alto; no tengo nada de qué avergonzarme”, informó.

Como es frecuente, sus declaraciones exhiben numerosas distorsiones. Hay un par de portales que se dedican, justamente, a revisar si sus declaraciones son verdaderas o falsas. Uno es “Verificado” y el otro es SPIN, de Luis Estrada.

A mediados de año, Estrada calculó que López Obrador promedia 115 mentiras a la semana o, dicho de otra manera, alrededor de 5 mil 980 por año, sólo en las mañaneras. Al parecer, Estrada sólo se refería a dicha conferencia cotidiana.

Con estos datos hay que valorar sus sentencias, temerarias, que no resisten el menor análisis.

La afirmación presidencial en el sentido que “el que lucha por la justicia no tiene nada que temer” es, en el mejor de los casos, retórica. Si no lo consideran así en Palacio Nacional, habrá que preguntarles a los militares, marinos, policias federales y agentes de todas las corporaciones estatales y municipales del país.

A diferencia de López Obrador, las Fuerzas Armadas, las corporaciones policiacas y de inteligencia, se las ven todos los días en enfrentamientos con la delincuencia organizada: A los que de verdad luchan por la justicia les espera la muerte en los operativos en los que participan, sin omitir emboscadas, enfrentamientos, traición y, cuando no, el despido.

Son legión las inconformidades de diferentes efectivos de la Guardia Nacional porque no llevan parque suficiente para los enfrentamientos. Hasta en eso ha llegado la “austeridad republicana”, generando un contrasentido. El personal no puede dar pausas a los criminales, pero no siempre va debidamente apertrechado.

Por otra parte, el 2 de julio, la Guardia Nacional informó que 22 de sus elementos habían perdido la vida en enfrentamientos con la delincuencia organizada en el país y que 39 habían muerto por el Covid-19 en sus actividades profesionales, se entiende, además de que 395 estaban hospitalizados.

El que lucha por la justicia en México sí tiene que temer: A la delincuencia organizada, al Covid-19 y al ominoso 2 por ciento que promedia el país en probabilidad de esclarecimiento de un delito.

Ahora pasemos a que el presidente recorre el país sin protección; la verdad es que podrá recorrerlo sin cubrebocas, pero con escolta lo hace todo el tiempo.

Daniel Asaf Manjarrez tiene la dirección general de Ayudantía. En el pasado remoto significaba ser jefe de guardaespaldas o escoltas.

Según consultó el reportero, el artículo 30 del Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República señala entre otras labores de la Ayudantía, dos que tienen relación directa con la protección del mandatario:

“IV. Determinar las acciones necesarias para resguardar la integridad del Presidente”.

“V. Coordinar con los distintos cuerpos de seguridad y personal operativo las estrategias de prevención y seguridad para el desarrollo óptimo de la agenda del Presidente”.

Asaf percibe 107 mil pesos y de él dependen 14 personas, que perciben unos 35 mil pesos mensuales. Más allá de lo que perciban, fuentes de inteligencia señalan algo importante: Las horas de descanso.

Considerando que Asaf trabaja todos los días en las mismas horas que su jefe, entonces, son 14 elementos los que se encuentran operativos y pensando que trabajarán turnos de 24 por 24 horas (un día de trabajo y uno de descanso); significa que su dispositivo de seguridad es de siete personas, a todas luces insuficiente.

Pensando en otra opción, si trabajaran 8 horas por turno estarían disponibles unos cuatro, por decir un ejemplo: Cuatro para el primer turno (7:00 a 15:00), cuatro para el segundo (15:00 a 23:00) y otros cuatro para el tercer turno (23:00 a 7:00). Y dos que funcionarían para cubrir enfermedades o permisos.

Por lo tanto, en el primer caso, de 24 por 24 horas, habría siete escoltas, y si fueran 8 horas, cuatro. Las cosas comienzan a ponerse inverosímiles si se piensa que nadie cuide el domicilio que habita el presidente y, más aún, cuando se piensa en la avanzada que debe acudir a alguna entidad federativa en una gira.

La solución a todo lo anterior se encuentra en el Estado Mayor, el que “desapareció” López Obrador, pero que protegió a Evo Morales cuando anduvo por México en 2019, con un dispositivo del más alto perfil que lo estuvo escoltando las 24 horas al día, incluyendo la comida en el restaurante Brick, en la calle Orizaba 95.

El Estado Mayor que desapareció, en realidad, sí existe. El Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 le asignó recursos por 36 millones 746 mil 816 pesos.

Según una respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional a una petición vía Acceso a la Información del 30 de abril de 2019, el titular de la Unidad de Transparencia de la Sedena informó al peticionario que los integrantes del Estado Mayor Presidencial fueron incorporados a dos Brigadas de la Policía Militar.

Y la respuesta castrense añadía que tales elementos desempeñaban, entre otras funciones, “defender la integridad, la independencia y la soberanía”, “garantizar la seguridad interior”, “auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas”, “realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país” y, en caso de desastre, “prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas, sus bienes, y la reconstrucción de las zonas afectadas”.

Suena complicado el que cientos de militares con el más alto perfil físico, psíquico y técnico para proteger en misión crítica a un grupo de personas se dediquen a realizar acciones cívicas y obras sociales no porque no puedan hacerlo, o sea una labor indigna, sino porque su capacidad está orientada a otras cosas y para ello se invirtieron millones de dólares en su preparación y actualización.

Por cierto, ha trascendido que, en realidad, no pocos de los integrantes de ese grupo de élite se encuentran ahora en el Segundo Batallón de Servicios Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Por otra parte, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, en el análisis funcional programático económico, aparece la partida “Apoyo a las actividades de Ayudantía y Logística de la Oficina de la Presidencia de la República” con un millón 045 mil 182 pesos de presupuesto.

Más lejos, revisando la “Distribución del gasto por unidad responsable y al nivel de desagregación de capítulo y concepto de gasto 2021” de la Oficina de la Presidencia, la Ayudantía ni aparece siquiera.

Si tal especie se tomara en serio, en 2021, a la Ayudantía le alcanzará, sobradamente, para pagar los sueldos de dos “ayudantes” y le sobraría lo suficiente para que Assad cobrara 17 mil pesos al mes, y no 107 mil pesos.

A no ser, claro, que las plazas de la Ayudantía mudaron de lugar y se mantienen intactas en otras dependencias, lejos del escrutinio de los conservadores.

El mensaje: “Aviso a mis adversarios”

¿Qué sentido tiene avisarle a sus adversarios que, según su imaginación, anda solo por las calles de todo el país? Si se toma literal suena a una bravuconada. Si fuera en serio es porque López Obrador tiene claro que los conservadores intentarían atentar contra su vida. Mejor aún, los reta avisándoles.

Su desafío suena a personaje de Ricardo Garibay espetándole a su inminente asesino: “Dispara, que aquí hay hombre para tus balas”.

Por supuesto, Daniel Asaf debe estar acostumbrado a escuchar esa clase de disparates, particularmente cuando en todas partes del país se ve desfilar un convoy de Suburban, incluyendo la de color negro que el presidente emplea.

De esto podría informar el joven embestido por otra Suburban negra que acompañaba al convoy presidencial en su visita a Tlaxcala el 17 de junio, cuando circulaba por la autopista San Martín Texmelucan-El Molinito para dirigirse a Yauhquemehcan.

Las imágenes registran que el joven es atropellado y la camioneta que lo hace se detiene en el acto, pero para que dos personas de la comitiva presidencial la aborden. La especie oficial señaló que el joven fue atendido por una ambulancia que iba en la retaguardia del convoy.

La bandera falsa

Con todo, la bravata puede llevar mensaje: Un atentado. Si la rifa ya se terminó; si Lozoya iba a salir a escena en 2022, pero el Covid-19 lo obligó a sacarlo antes; si no hay obras espectaculares que inaugurar; si ya fue a la Casa Blanca y ahora se tiene una amenaza encima por no cumplir con sus compromisos antinarcóticos; si la gestión de la pandemia ha producido más muertos que la Guerra Cristera, algo nuevo podría funcionar.

Una fuente consultada comenta que esa clase de operaciones, llamadas de “bandera falsa”, no son ni remotamente nuevas.

El caso paradigmático se dio apenas en 2017, cuando Vladimir Putin señaló a la CIA estadounidense de haber producido el ataque químico de Jan Sheijun para que la opinión pública internacional se abalanzara sobre el presidente sirio Bashar al-Ásad.

Aquí en México ya hay experiencia sobre el tema. Un mandatario del norte del país se inventó el secuestro de su menor hija y luego señaló que no se la habían llevado los captores porque “apeló a su benevolencia”. Y los secuestradores eran Zetas, seguramente conocidos por su benevolencia para no secuestrar menores de edad.

También hay casos de bombas que explotan sin arrasar con su destinatario y cámaras ocultas en recintos parlamentarios que al investigarse terminan formando parte del activo fijo que se apuntará en la entrega-recepción.

Hace décadas, el reportero conoció a una política de oposición que cuando marchaba junto a docenas de manifestantes en contra de un gobernador empleaba su olfato especial para identificar las coordenadas pertinentes cuando los granaderos estaban acercándose a su posición y los fotógrafos de la prensa estaban cámara en mano, muy cerca.

De repente, la activista se desplomaba frente a los granaderos, que la miraban con cierto desconcierto, sin embargo, aparecía fotografiada “víctima de la represión” al día siguiente y sus seguidores aplaudían su valor frente a la cobardía de sus atacantes.

Una bandera falsa podría funcionar si la tendencia es ir polarizando cada vez más a los mexicanos; la Realpolitik enmarca cualquier posibilidad. ¿Quiénes podrían ser los autores de esa bandera que podría catapultar al tabasqueño de nuevo al éxito?

La lista de sospechosos es kilométrica. Desde los torvos empresarios que deben tener “utilidades razonables” hasta los 650 abajofirmantes que son conservadores de izquierda, aunque hayan aportado ideas, talento y valor a algunos de los que fundaron Morena y a otros que desde la derecha han dado cosas buenas al país con sus reflexiones.

La especie de que “el que lucha por la justicia no tiene nada que temer” no es para tomarse a juego, aun cuando se transite por el país solo, pero con un convoy silente, lleno de personal fornido y ambulancia incluida, lista para atender a los atropellados en el camino.

[email protected]

Twitter @fercrisanto

Facebook: Fernando Alberto Crisanto